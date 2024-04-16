بأمر ملكي ..الخارجية السُّعُودية تعلن عن ميزات ضخمة للوافدين القادمين إلى المملكة ولأول مرة

الرياض - محمد الاطلسي - وزارة الخارجية السُّعُودية اعلنت على حسابها الرسمية في تويتر، عن إطلاق خدمة إصدار تأشيرة المرور لأجل الزيارة للقادمين إلى أراضيها جوًا إلكترونياً.

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حيث ياتي ذلك مع التنسيق مع الجهات ذات العَلاقة وبالتعاون مع الناقلات الجوية الوطنية، لاجل تيسير القدوم إلى المملكة لكل الأغراض سواء السياحية أو أداء العمرة وغيرها، مع تسهيل إجراءات تأشيرة الدخول

ووفقًا لبيان الخارجية السُّعُودية، فإن التأشيرة الجديدة تسمح للعابرين والراغبين بالدخول إلى المملكة لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى التنقل وحضور الفعاليات السياحية، مع إمكانية التسجيل إلكترونيًا بطلب للحصول على تأشيرة المرور للزيارة جوًا عبر المنصات الإلكترونية التابعة للخطوط الجوية السُّعُودية، وطيران ناس.

وكيفية التسجيل فور التسجيل من خلال موقع الخطوط السُّعُودية أو طيران ناس لتذكرة السفر للمملكة، يتاح لك الحجز للحصول على تأشيرة المرور، وفور الحجز، سيتم تمريرها آليا إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية، من أجل معالجة وإصدار التأشيرة الرقمية بشكل فوري، ومن ثم خلال أيام قليل يتم إرسالها للمستفيد عبر البريد الإلكتروني.

أهداف ومميزات التأشيرة تساهم خدمة تأشيرة المرور الرقمية التي أعلنت عنها الخارجية السُّعُودية اليوم، في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي المميز كمحور ربط بين القارات، ومحطة جذب للعابرين ووجهة سياحية عالمية، مع العلم أن تلك التأشيرة تُصدر بشكل مجاني وفوري مع تَذْكِرَة السفر، وتمتد صلاحيتها إلى ثلاث أشهر والإقامة بالسعودية لمدة 4 أيام.