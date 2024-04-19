انت الأن تتابع خبر وصل لسعر خيالي غير متوقع .. سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء الموافق 17 من شهر أبريل سعر خيالي وغير متوقع، ويأتي 1لكب التزامن مع الارتفاعات في سوق صرف العملات الأجنبية والعربية جراء القرارات الأخيرة المتخذة من السلطات المصرية، وقد أسهمت بتغير كبير وجذري في أسعار صرف العملات داخل البنوك المصرية، الأمر الذي جعل الدولار والريال يصلوا خلال وقت قصير للغاية إلى أسعار خيالية في تعاملات اليوم الأربعاء 17-4-2024، وهو ما سنتعرف عليه بالتفصيل خلال السطور التالية.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة

استقراراً حاليًا يسجله الريال السعودي بعد الارتفاع الضخم له خلال الساعات الماضية، ويأتي ذلك وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات أمام الجنيه المصري، وجاءت الأسعار الخاصة بالشراء والبيع داخل البنوك المصرية على النحو التالي:

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري البوم في حالة الشراء سعر بلغ 13.15 جنيه مصري، وفي حالة البيع بلغ سعر 13.18 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري بلغ في حالة الشراء مستوى 13.13 جنيه مصري، أما في حالة البيع بلغ سعر 13.18 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم سجل في حالة الشراء مستوى سعري 13.13 جنيه، ومستوى 13.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة سجل اليوم سعر 13.13 جنيه للشراءـ في حين وصل سعر البيع إلى مستوى 13.18 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي بلغ سعر 13.13 جنيه مصري في حالة الشراء، في حين سجل في حالة البيع 13.18 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم سجل في البنك العربي الافريقي الدولي سعر 13.13 جنيه للشراء، وللبيع 13.18 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي في حالة الشراء 13.13 جنيه مصري، وفي حالة البيع سجل سعر 13.18 جنيه مصري.

ريال السعودي بكام مصري سوق سوداء؟

1 ريال سعودي سجل اليوم أمام الجنيه المصري في السوق السوداء نحو 13 جنيه مصري، أما 5 ريال سعودي 67 جنيه مصري، أما عن سعر 10 ريال سعودي بلغ مستوى 134 جنيه مصري، و سعر 25 ريال سعودي يعادل 335 جنيه مصري.

100ريال سعودي كم جنيه مصري اليوم؟

نحو قيمة 1,339 جنيه مصري.

كم صرف 100 ريال سعودي مقابل الريال اليمني اليوم في عدن؟