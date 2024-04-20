عاجل .. أمطار رعدية ورياح متربة على الرياض و9 مناطق أخرى

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رياض - احمد صلاح - أوضح المركز الوطني للأرصاد من خلال تقريره الخاص بحالة الطقس اليوم في المملكة، أن فرص هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة تسبقها رياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة على عدة مناطق في المملكة مستمرة، بالإضافة إلى تأثر منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة برياح نشطة، وبسبب هذا التقرير دعا الدفاع المدني والإدارة العامة للمرور المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة.

أمطار رعدية ورياح متربة على الرياض و 9 مناطق

من خلال التقرير اليومي الخاص بحالة الطقس في المملكة، أعلن المركز الوطني للأرصاد عن استمرار وجود فرصة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة تسبقها رياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة على أجزاء من منطقة عسير والباحة وجازان والرياض ومكة المكرمة والقصيم والجوف وحائل والشرقية والحدود الشمالية، بالإضافة إلى استمرار تأثر منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالرياح النشطة.

الرياح السطحية على البحر الأحمر

تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10-35 كم/ساعة ثم تصل إلى 55 كم/ساعة، مع ارتفاع الأمواج في الجزء الشمالي لتصل إلى من نصف المتر إلى متر ونصف ثم تصل إلى مترين ونصف.

الرياح السطحية على الخليج العربي

تكون الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-32 كم/ساعة، وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-35 كم/ساعة، ويصل ارتفاع الموج في الخليج العربي من نصف المتر إلى متر.

نصائح من المرور أثناء هطول الأمطار

أصدرت الإدارة العامة للمرور تنبيه للمواطنين والمقيمين في المملكة بضرورة اتباع إجراءات السلامة الخاصة بالقيادة أثناء هطول الأمطار، ومن ضمن هذه الإجراءات:

اختر الطريق الأقصر لوجهتك قبل التحرك.

قم بإضاءة مصابيح السيارة حتى تتضح أبعاد السيارة لمن حولك.

قم بفتح نوافذ السيارة قليلًا حتى تمنع تكون الضباب عليها.

خفف سرعتك أثناء القيادة تحت الأمطار.

اترك مسافة آمنة بينك وبين السيارة التي أمامك لتجنب حوادث الوقوف المفاجئ.

الدفاع المدني يحذر

أصدر الدفاع المدني تنبيه لتحذير المواطنين وشدد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إجراءات السلامة للحفاظ على سلامة الجميع أثناء هطول الأمطار، ومتابعة النشرات الجوية باستمرار للاطلاع على التحديثات، وغلق النوافذ بإحكام والقيادة في أوقات المطر عند الضرورة وبحذر.

درجات الحرارة اليوم في المملكة

المدينة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى الرطوبة المتوقعة الظواهر الجوية مكة المكرمة 37 24 70 غائم جزئي المدينة المنورة 34 21 60 رياح نشطة الرياض 30 19 65 أمطار خفيفة جدة 32 21 85 غائم جزئي/عوالق الدمام 33 20 80 غائم جزئي أبها 23 16 90 أمطار خفيفة تبوك 28 16 75 رياح نشطة بريدة 33 19 65 أمطار متوسطة حائل 29 15 70 أمطار متوسطة الباحة 22 14 95 أمطار خفيفة عرعر 29 15 70 أمطار متوسطة سكاكا 30 16 70 أمطار متوسطة جازان 34 29 85 غائم جزئي/عوالق نجران 36 22 70 رياح نشطة الخرج 33 21 55 أمطار خفيفة المجمعة 31 18 55 أمطار خفيفة وادي الدواسر 35 25 65 أمطار متوسطة الدوادمي 33 19 55 غائم جزئي/أتربة مثارة شرورة 40 26 55 غائم جزئي/عوالق ترابية



كيف اجواء الرياض الان؟

درجة الحرارة العظمى في مدينة الرياض تصل إلى 30 درجة مئوية، ونسبة رطوبة 65.

هل يوجد مطر اليوم في جده؟

تبلغ نسبة هطول الأمطار اليوم في مدينة جدة هي 0%.

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