اخبار الخليج

اتفرج شاب سعودي حاول فتح بقاله مقفله لمدة 33 عام …لن تصدق ماالذي عثر عليه بداخلها!

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد الاطلسي - وثق مواطن مقطع فيديو استعرض خلاله محتويات بقالة مُغلقة لمدة 33 سنة منذ عام 1991 في الرياض.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل، المواطن يفتتح البقالة، وعثر بداخلها على بعض المنتجات التي مازالت في مكانها.

 

 

 

 

 

وقال المواطن خلال الفيديو : “اليوم فتحنا بقالة مغلقة منذ عام 1991، شوفوا هذي الثلاجة”، وأظهر علبة تونة مدون عليها تاريخ إنتاج 1991https://twitter.com/hamza7674522671?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1754461223733674477%7Ctwgr%5E675b7e2ed502ffeaeed1864a2a8c460f1a571491%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fg-get.net%2F77272%2F

 

 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا