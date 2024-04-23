الجوازات السعودية تقسو على الأجانب بقرارات جديدة وغرامات مالية عالية تصل الى100 الف

الرياض - محمد الاطلسي - أصدرت الإدارة العامة للجوازات في السعودية تحذير هام وخطير لكل صاحب عمل من عقوبة قاسية إن قام بتوظيف عمالته للعمل لدى غيره أو لحسابهم الخاص.

حيث يتم تغريمه مبلغ يصل إلى 100 ألف ريال سعودي وترحيلهم (في حالة كانوا وافدين) مع عقوبة بالسجن لمدة 6 شهور وحرمانهم من الاستقدام لمدة تصل إلى 5 سنوات.

وتدعو المديرية جميع المواطنين والمقيمين بالبلاد للإبلاغ عن أي مخالفات نظام الإقامة وأمن الحدود عبر الرقم 911 في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، أو 999 في بقية مناطق المملكة، وفي سياق متصل، تحذر الجوازات من الملفات والروابط الإلكترونية المشبوهة وتدعو كل من يعرف أي جرائم معلوماتية للإبلاغ عنها عبر تطبيق كلنا أمن أو الاتصال بالأرقام المحددة.المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية تقدم خدمات الإقامة والجواز السعودي وغيرها من الخدمات.

يمكن الوصول إلى الموقع الرسمي للجوازات السعودية للحصول على المزيد من المعلومات. يمكن تقديم طلبات لتعديل المعلومات الخاصة بالوافدين المسجلين، وطلب بطاقة تعقيب، وتمديد تأشيرة زيارة، وإصدار رخصة إقامة، وجواز سفر للسعوديين.

يمكن متابعة الحساب الرسمي للجوازات السعودية على تويتر للحصول على المزيد من المعلومات.