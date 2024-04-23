انت الأن تتابع خبر غرامة تصل إلى 100 ألف ريال .. الجوازات السعودية توضح غرامة وسجن لمدة 6 شهور عند ارتكاب هذا الامر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الجوازات السعودية عن غرامة وسجن لمدة 6 شهور لهذه الفئات عند ارتكاب تلك المخالفة وسوف يتم دفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، حيث يقوم بعض من أصحاب العمل ببعض المخالفات في حق العاملين لديهم مثل تشغيلهم لدى جهات أخرى أو لحسابهم الشخصي، الجدير بالذكر هو أن الأمر قد يصل إلى العقوبة بالبحث ودفع الغرامة المالية الكبيرة والمنع من الاستقدام لفترة تصل إلى 5 سنوات ولمعرفة المزيد يرجى متابعة هذا المقال..

غرامة وسجن لمدة 6 شهور لهذه الفئات

اكتشفت الجوازات السعودية أن هناك العديد من الأخطاء التي يرتكبها أصحاب العمل في حق الموظفين أو العمالة الموجودة لديهم، حيث يتم استغلالهم في العمل لحسابهم أو لدى جهات أخرى الأمر الذي يعد جريمة يعاقب عليها القانون وبناء عليه تقرر دفع غرامة مالية على من يقوم بذلك والتي تصل إلى 100 ألف ريال سعودي والحد من الاستقدام لمدة تصل إلى 5 سنوات، وفي حالة كان مغترب فإنه يتم ترحيله إلى بلده فورًا.

كيفية الإبلاغ عن مخالفات نظام الإقامة

كما أهابت المديرية العامة للجوازات السعودية المواطنين وكذلك المقيمين هناك بضرورة الإبلاغ عن جميع المخالفات التي تتعلق بأمن الحدود وقانون الإقامة ويمكنكم الاتصال على الرقم التالي 911 بالنسبة إلى المقيمين في الرياض ومكة المكرمة، والاتصال على الرقم التالي 999 من كافة المدن السعودية، كما حذرت أيضا من الملفات الإلكترونية المشبوهة أو الروابط وأشارت إلى ضرورة التواصل فورًا على التطبيق الرسمي كلنا أمن أو الأرقام السابقة.

كيف يمكن التواصل مع الجوازات؟

يمكنكم التواصل مع الجوازات السعودية من خلال الاتصال على الرقم التالي 920020405.

كم مدة الترحيل من السعودية؟

إذا تم الترحيل من السعودية فإنه يكون مدى الحياة ولا يمكنكم العودة إلا في حالة أداء فريضة الحج والعمرة فقط.

كم مدة الرد في تواصل الجوازات؟