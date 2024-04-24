السعودية تزف خبر سار بشأن بدأ مفاوضات جديدة بين الحكومة وصنعاء حول السلام في اليمن..هذا ماجأ فيها!

الرياض - محمد الاطلسي - قالت مصادر دبلوماسية إن المملكة العربي السعودية، بدأت تحركات مكثفة لاستئناف المفاوضات مع صنعاء.

وأفادت المصادر بأن الجانب السعودي أبلغ الوسيط العماني بتحريك المفاوضات مجددا، مشيرة إلى أن النقاشات الان تدور بشان التراجع عن التصعيد الاقتصادي مؤخرا والمتمثل بقرار مركزي عدن نقل البنوك التجارية من صنعاء.

ومن بين النقاشات أيضا استئناف تصدير النفط وصرف مرتبات الموظفين.

وتحاول السعودية من خلال التراجع عن هذه الخطوة الدفع بالمفاوضات إلى الامام بعد ان كانت توقفت خلال التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة.

ومايزال النقاش أيضا يدور حول خارطة الطريق الأممية والية التوقيع عليها وصولا إلى تنفيذها.