انت الأن تتابع خبر تعليق الدراسة بقرار وزاري رسمي بمختلف مدارس المملكة الخميس ومواعيد ما تبقى على انتهاء الفصل الدراسي الثالث والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وفقا لما تم الإعلان عنه من أخبار عاجلة من قبل وكالة تعليق الدراسة أنه بموجب قرارا وزاريا رسميا سيتم تعليق الدراسة غدا الخميس بكافة مدارس المملكة حيث مازال هناك اضطراب واضح بحالة الطقس واستمرار هطول الأمطار بالإضافة إلى زيادة سرعة الرياح في اتجاهات متفرقة، لذا كان من الضروري اتباع عدد من الإجراءات لحماية الطلاب من التعرض لأي خطر ناتج عن سوء حالة الطقس.

تعليق الدراسة غدا الخميس بكافة مدارس المملكة

مع استمرارية هطول الأمطار وازدياد النشاط الملحوظ للرياح بالعديد من المناطق بالمملكة تم اتخاذ عدد من القرارات بشأن تعليق الدراسة حفاظا على أرواح الطلاب وعدم التعرض لأي مخاطر ناتجة عن إغلاق حركة السير في العديد من الطرقات بسبب تكون بؤر متفرقة من مياه الأمطار بها.

الجدير بالذكر أن بداية تعليق الدراسة كانت من الأحد الماضي واستمرت لثلاثة أيام متوالية ليتم تطبيق الأمر ذاته على يوم الغد الموافق الخميس وذلك القرار مطبق على جميع المدارس بكافة مناطق المملكة.

درجة الحرارة في عدد من مناطق المملكة

فيما يلي سنقدم لكم أهم التفاصيل عن درجة الحرارة في عدد من المناطق بالمملكة والتي تأتي وفقاً لهذا النحو:

درجة الحرارة بالرياض غدا الخميس

تقدر درجة الحرارة العظمى بنحو 35 درجة بينما تقدر الحرارة الصغرى بنحو 22 درجة.

فيما يخص اتجاه الرياح ستكون في اتجاه الجنوب الشرقي بسرعة 15 كم في الساعة في ساعات الفجر الأولى بينما تصل على نفس المسار بسرعة 13 كم في ساعات الليل المتأخرة.

درجة الحرارة في جدة غدا الخميس

تقدر درجة الحرارة العظمى بنحو 38 درجة بينما تقدر الحرارة الصغرى بنحو 29 درجة.

فيما يخص اتجاه الرياح ستكون في اتجاه الجنوب الغربي بسرعة 9 كم في الساعة في ساعات الفجر الأولى بينما تصل على نفس المسار بسرعة 8 كم في ساعات الليل المتأخرة.

موعد انتهاء الترم الثالث في السعودية

تبعا لما تم توضيحه من أنباء بشأن الموعد المقرر لانتهاء الترم الثالث في المملكة فسيكون بانتهاء الدوام ليوم الاثنين الموافق الرابع لشهر ذي الحجة مطابقا في ذلك العاشر لشهر يونيو.

متى ينتهي الترم الثالث في السعوديه؟

سيكون بانتهاء الدوام ليوم الاثنين الموافق الرابع لشهر ذي الحجة مطابقا في ذلك العاشر لشهر يونيو.

متى يبدأ يبرد الجو في الرياض؟

من ديسمبر ل فبراير.

ما هي درجة الحرارة في الرياض؟