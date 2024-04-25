الرئيس التركي يحمل جثمان عبدالمجيد الزنداني على كتفه..اتفرج الصورة

الرياض - محمد الاطلسي - وثقت صور متداولة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشاركا في حمل جثمان الشيخ عبدالمجيد الزنداني، العالم والسياسي اليمني البارز، في مدينة اسطنبول التركية.

ويظهر أردوغان، بجانب نجل الشيخ الزنداني، يحملون جثمان الأخير بعد الصلاة عليه في جامع الفاتح باسطنبول، حيث أُقيمت صلاة الجنازة عليه وعلى الشيخ حسن أفندي شيخ جماعة إسماعيل آغا الصوفية التركية.

هذا وشارك رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ورئيس الحركة بالخارج خالد مشعل وآخرين من قيادات الحركة، في التعزية وكان في استقبالهم السفير اليمني لدى تركيا محمد صالح طريق، بحسب ما ذكرت مصادر صحفية غير رسمية.

وكانت رئاسة الجمهورية اليمنية نعت وفاة الشيخ الزنداني واشادت واشادت "بالمكانة العلمية للشيخ الزنداني ودوره المبكر في مقارعة النظام الامامي، واسهاماته المشهودة في خدمة الدعوة، والسنة النبوية، قائلا ان الامة خسرت برحيله، مناضلا جمهوريا، و عالما جليلا، وداعيا مخلصا الى الله ورسوله، وكتابه الكريم".

وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص التعازي وعظيم المواساة لعائلة الفقيد وطلابه ومحبيه، سائلة الله ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهمهم جميعا الصبر والسلوان. بحسب وكالة سبأ.

وتوفي الشيخ الزنداني بعد أكثر من شهر من تعرضه لجلطة أدخلته العناية المركزة في أحد مشافي تركيا، عن عمر ناهز 82 عاما.