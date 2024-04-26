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رياض - احمد صلاح - انقع هذه البذور في الحليب واحصل على مشروب سوف يقلل وزنك ويقضي على السكر حتى التراكمي تماما..الوصفة المعجزة التي سوف تحل مكان الانسولين!!الألياف لدعم الهضم والشبعبذور الشيا، هذا النوع الصغير من البذور الذي يحمل في طياته ثروة هائلة من الفوائد الصحية والغذائية، فتُعتبر من الإضافات الرائعة إلى النظام الغذائي الصحي، خاصةً للنباتيين والأشخاص الذين يسعون لبناء عضلاتهم وتحسين صحة بشرتهم.

ويعدّ احتواؤها الغني على البروتين،

والأحماض الدهنية الأساسية، والألياف، والمعادن الحيوية مثل الكالسيوم والحديد، سمات تميز بذور الشيا وتجعلها تستحق مكانًا بارزًا في النظام الغذائي لكل شخص يهتم بصحته، ونستعرض في هذا التقرير العديد من الفوائد الصحية الرائعة لبذور الشيا.

تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من الألياف، مما يساعد في تعزيز الهضم والشعور بالشبع لفترة أطول. كما تساعد الألياف في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يسهم في صحة عامة أفضل.

. أحماض أمينية أساسية

تحتوي بذور الشيا على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها جسم الإنسان. هذه الأحماض ضرورية لبناء البروتينات وصيانة الأنسجة، مما يجعل بذور الشيا خيارًا مثاليًا للنباتيين.

1. بروتين عالي الجودة

بالرغم من صغر حجمها، تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من البروتينات، مما يجعلها مصدرًا ممتازًا للبروتين النباتي. يعد البروتين عنصر أساسيًا لبناء العضلات وإصلاحها، مما يجعل بذور الشيا خيارًا مناسبًا للنباتيين الذين يسعون لزيادة كتلة عضلاتهم.

2. أحماض أوميغا لصحة القلب