هذا البرج سيصبح ملياردير وسيودع سنين الفقر للأبد... سيدة الفلك ماغي فرح تكشف هوية ملك الأبراج المحظوظ في نهاية شهر أبريل

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رياض - احمد صلاح - يبحث عدد كبير من الأشخاص المهتمين بالأبراج، عن توقعات الأبراج الفلكية في الأسبوع الأخير من شهر إبريل الجاري.

ويعتبر برج الدلو