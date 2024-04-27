ماذا حدث؟..المقيمين يتلقون البشارة السعيدة من السعودية.. تجعلهم يطيرون من الفرحة !!

الرياض - محمد الاطلسي - السعودية تعلن عن قرار جديد سيجعل جميع المغتربين يطيرون من الفرح، حيث تحرص المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على توفير بيئة عمل ملائمة للأجانب المقيمين في المملكة، لذلك عملت الحكومة السعودية خلال السنوات الأخيرة على وضع العديد من القوانين التي تحفظ للعامل الأجنبي حقوقة وتصون كرامته، كون العامل عندما يجد البيئة الملائمة للعمل فإنه بلا شك سيؤدي عمله بكل أمانه وإتقان ويحرص على رد الجميل للجهة التي وفرت له هذه البيئة المناسبة للعمل، ويعد قرار إلغاء نظام الكفيل من أهم القرارت التب اتخذتها السعودية خلال الفترة الأخيرة، ورغم أن القرار لا يشمل جميع المهن ويقتصر تطبيقه في المرحلة الأولى على مهن محددة فقط، إلا أنه لاقئ ترحيب كبير من المقيمين، كون معظم المقيمين يعملون في المهن التي يشملها القرار في المرحلة الأولى، وفي هذا المقال سوف نستعرض معكم تفاصيل هذا القرار الذي جعل المقيمين يطيرون من الفرح.

السعودية تعلن عن القرار المنتظر الذي سيجعل المقيمين يطيرون من الفرح

كان المقيمين في السعودية خلال السنوات الماضية يعانون من مشكلة الكفيل، وذلك لأن بعض الكفلاء كانوا يستغلون الصلاحيات الممنوحة لهم بطريقة غير قانونية ويستغلون الوافدين الذين على كفالتهم، لذلك عملت الحكومة السعودية على حل هذه الإشكالية وصدرت التوجيهات بإلغاء نظام الكفيل والبدء بتطبيقه على بعض المهن في المرحلة الأولى، وفي السطور التالية سوف نتعرف على المهن التي يشملها القرار في المرحلة الأولى بحسب ما أعلنت عنه الجوازات السعودية.

المهن التي يشملها قرار إلغاء نظام الكفيل في المرحلة الأولى

أعلنت الإدارة العامة للجوازات السعودية، عن المهن التي يشملها قرار إلغاء نظام الكفيل في المرحلة الأولى، وهي كالتالي :

• مجال التوريدات.

• الورش والحرف اليدوية.

• المقاولات.

• المهن الإدارية.

• مهنة مدير المبيعات.

• مهنة السكرتير التنفيذي.

• مهنة مدير تنفيذي.

• مهندسين الميكانيكا.

• الأطباء وطاقم التمريض.

المهندسين سواء مدني أو إنشائي أو كهرباء.

• مديرين الحسابات.

• مهنة المدراء الإداريين.

مميزات إلغاء الكفالة

سوف تظهر الكثير من المزايا بعد إلغاء نظام الكفالة وتحويله إلى مبادرة لتطوير العلاقة بين الموظفين وأصحاب العمل، مع إقامة علاقة جيدة وطويلة الأمد مع صاحب العمل، مع الالتزام بشروط العقد، وكذلك الحصانات الممنوحة للعامل بعد انتهاء عقده دون الحاجة لموافقة الكفيل، هيا بنا نتعرف على بعض المميزات تابع:

• في حال تم نقل العامل إلى عمل آخر أثناء مدة سريان العمل ولكن قبل انتهاء صلاحيته فعليه إبلاغ جهة عمله.

• وبإمكان العامل مغادرة المملكة بعد انتهاء عقد العمل دون الرجوع إلى الكفيل.

• كما يمكنه مغادرة البلاد والعودة إليها بكل سهولة دون موافقة الكفيل، وسوف يتم إخطاره بأنه قد حصل على تأشيرة دخول إلى الدولة، لكن لا يُسمح للكفيل برفضها.

• بالإضافة إلى تشجيع الموهوبين على العمل في المملكة العربية، وتطوير البيئة عموماً.

شروط إلغاء نظام الكفالة

يوجد عدد من الشروط المطلوبة والهامة من أجل إلغاء نظام الكفالة هذه الشروط سوف نوضحها لكم فيما يلي :

• لابد أن يكون الوافد من الدول الأخرى قد استمر في عمله لدى الكفيل لمدة لا تقل عن عام كامل.

• في حالة كان هناك رغبة من العامل الوافد بنقل خدمته إلى مؤسسة أخرى عليه أن يخبر الكفيل قبل 3 أشهر من بدء التنفيذ وذلك من خلال الإيميل.

• لكي ينطبق على العامل شروط نقل الكفالة لابد من خضوعه بشكل رسمي وكامل إلى نظام العمل السعودي.

• ضرورة أن يكون العامل قد سدد مصاريف مكتب العمل الخاصة به والتي يمكن الإطلاع عليها عن طريق مكتب وزارة العمل والتنمية الإجتماعية.

علاقة العامل بالكفيل

علاقة العامل والكفيل كالتالي:

• يعد سوق العمل هو المكان الذي يتبادل فيه العمال بالخدمات مقابل المال، كما يجب أن يكون العامل يمتلك حافز كلي يعمل في ظروف جيدة، هذا يوضح أنه في حالة أن يكون هناك أجر ضعيف في بلدك، فبإمكانك الحصول على وظيفة في بلد آخر بشروط أكثر ملاءمة.

• كما يسعى هذا القانون الجديد إلى إعطاء العمال في المملكة المزيد من الحرية والاختيار في مكان العمل، وذلك للحد من العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين في عقد فقط.

• وفي الواقع أن هذا القانون يستفيد منه ملايين العمال السعوديين ويزيد من كفاءة سوق العمل، كما يشجع هذا القرار المنافسة بين العمالة الوافدة والمواطنين.

• كما يقلل النظام الجديد بشكل كبير من الفروق بين عقود العمال والمواطنين والمغتربين، سوف يسمح للمزيد من المقيمين بالبحث على وظائف مناسبة.

نظام التعاقد الجديد في السعودية

سوف نتحدث في هذه الفقرة عن جميع التفاصيل المرتبطة بنظام التعاقد الحديث داخل المملكة العربية السعودية وذلك عقب إلغاء نظام الكفالة :

• الآن وبعد إلغاء نظام الكفيل في السعودية أصبح لا يحق لأصحاب العمل التحكم في الوافدين بكتابة شرط جزائي ويتم فقط الالتزام بما تم الإتفاق عليه في العقد الأساسي.

• العامل الوفد أصبح بإمكانه الإقامة في المملكة العربية السعودية لفترة تصل إلى 3 شهور بعد إنتهاء عقد العمل وخلال تلك الفترة يقوم بالبحث عن عمل جديد.

• في حالة كان للعامل الأجنبي رسوم مالية عند صاحب العمل فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تكون هي المسؤولة عن التدخل وجلب تلك الأموال.

• وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية سوف تقوم بالتعاقد مع شركات لتصبح مختصة بإستقدام العاملين من الخارج.

• يشترط النجاح في اختبار الفحص المهني حتى يستطيع الوافد العمل في المملكة.

كيفية نقل الكفالة إلكترونيًا عبر منصة قوى

يمكن نقل كفالة العامل الوافد بشكل إلكتروني عن طريق منصة قوى وذلك عبر عرض وظيفي من قبل المؤسسة الجديدة ثم قبول العامل للعرض وإليكم الخطوات الواجب إتباعها :

• التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة قوى عبر هذا الرابط “من هنا“.

• القيام بتسجيل الدخول إلى حساب المنشأة.

• النقر على زر “الخدمات الإلكترونية”.

• تحديد “خدمة نقل موظف”.

النقر على زر “طلب نقل خدمات “.

• البحث عن خدمة “نقل خدمات عامل من كفيل آخر “.

• اختيار المنشأة التي ترغب في العمل بها.

• كتابة بيانات العامل ومنها (رقم الإقامة – موعد إنتهاء الإقامة).

• النقر فوق كلمة “إضافة”.

• الضغط على زر “التالي”.

• الضغط فوق عبارة ” إنشاء عرض وظيفي”.

• إضافة البيانات الأساسية للعرض الوظيفي.

• ملء المعلومات اللازمة في العرض.

• النقر على كلمة التالي.

• التحقق من العرض الوظيفي.

• الضغط فوق كلمة التالي.

• يجب الموافقة على الشروط والأحكام.

• الضغط فوق التالي من أجل بيان الطلب قبل إرساله.

• في النهاية يتم النقر فوق زر “إرسال الطلب”.

• النظام سوف يقوم بإرسال رسالة تفيد إرسال الطلب.

• على العامل القيام بإستكمال خطوات نقل الخدمات وذلك بعد الموافقة على الطلب أو رفضه.

رسوم نقل الكفالة في النظام الجديد

• العامل الوافد في نظام الكفالة الجديد لا يقوم بتسديد أي رسوم نهائياً حيث أن مصاريف خدمة التنقل من منشأة إلى أخرى تتكفل بها بالكامل المنشأة الجديدة وذلك تنفيذاً لما جاء به النظام الجديد في المملكة العربية السعودية والمعمول به من منتصف شهر 3 من عام 2022 الذي ينص على إلغاء نظام الكفالة وتحسين العلاقات.

شروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل النظام الجديد

هناك عدد من الضوابط والأحكام التي يجب اتباعها في حالة نقل الكفالة في السعودية ومن أبرز وأهم هذه الشروط ما يلي :

التأهيل الشامل الاستعلام برقم الطلب ورقم الهوية

• لابد من تقديم خطاب من نموذج الكفالة الحديثة لتوضيح عدد الأفراد العاملين.

• يجب تقديم كافة جوازات السفر القديمة المرتبطة بالعامل المقيم.

• توافر إيصال الغرفة التجارية وكذلك خطاب نقل الكفالة والقيام بإرساله إلى المؤسسة الجديدة.

• لابد من إرفاق نموذج نقل كفالة ويكون يحتوي على توقيع صاحب العمل.

• أن تتماشى مهنة الشخص الوافد مع النشاط الذي يعمل به الكفيل.

• ضرورة تحمل صاحب العمل جميع تكاليف ورسوم نقل الكفالة.

• تقديم صورة شخصية للموظف الوافد.

• توفير صورة من السجل التجاري أو من رخصة البلدية.

• يجب موافقة رسمية من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

يشترط إرفاق نموذج التعهد من جانب الكفيل الجديد.

طريقة الاستعلام عن نقل كفالة برقم الإقامة

هي واحدة من بين الخدمات التي سعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية على توفيرها ويمكن الإستفادة منها بإتباع الخطوات الآتية :

• الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عبر هذا الرابط “من هنا“.

• الضغط فوق أيقونة “خدمات الوزارة” ثم النقر على خيار “بوابة الخدمات الإلكترونية”.

• النقر فوق “خدمات الإستعلام”.

• القيام بإختيار خدمة “الإستعلام عن عامل وافد “.

• تدوين وكتابة المعلومات الشخصية والتي منها:

• رقم الإقامة.

• رقم الحدود.

• اختيار الجنسية.

• رقم جواز السفر.

• كتابة كود التحقق المرئي.

• النقر فوق كلمة بحث والانتظار لحظات قليلة حتى تظهر لك البيانات المرتبطة بالوافد.

ما هي الحالات التي لا يمكن نقل الكفالة معها

قانون الكفالة الجديد استثني مجموعة من الحالات التي لا يستطيع فيها الفرد نقل الكفالة وهذه الحالات سوف نذكرها في النقاط التالية :

• عند إنتهاء مدة الإقامة وتخطي الموظف فترة السماح المذكورة في القوانين الجديدة.

• إذا كانت صلاحية جواز السفر الخاص بالعامل منتهية ولم يقم بتجديدها.

• إذا كان الوافد قد تم تسجيله في قوائم الهاربين.

• في حالة وجود مخالفات مرورية سواء على الكفيل القديم أو على العامل.

• افتقاد القدرة المالية على تسديد مصاريف نقل الكفالة المقررة.

• في حالة ا

ستخراج الوافد تأشيرة مغادرة أو خروج نهائيا من المملكة العربية السعودية.