ليست من إسرائيل ولا من أمريكا ..حزب الله يتلقى طعنة غادرة من جهة غير متوقعة؟..لم تكن في الحسبان!

الرياض - محمد الاطلسي - قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إن حزب الله غير قادر على حماية لبنان، والعمليات العسكرية في الجنوب لم تفد غزة بشيء، ولكن زادت التوترات في الأشهر الأخيرة.

وأضاف جعجع، خلال كلمة له بمؤتمر لقوى وشخصيات معارضة: "نحن كفرقاء معارضة ليست لدينا أدوات تنفيذية، بينما الموالاة تملكها".

وتابع: "العمليات العسكرية في جنوب لبنان أصبحت بقرار من حزب الله وحده، بحجة مساندة غزة، ولا يحق له اتخاذ هذا القرار من دون أي فريق آخر".

وأشار إلى أن الخسائر الاقتصادية التي تحملها لبنان بمليارات الدولارات، وهناك 300 قتيل ودمار قرى لبنانية بأكملها جراء عمليات حزب الله العسكرية.

وأكمل: "القضية الفلسطينية من أهم القضايا، لكن المتاجرة بها شيء مختلف، وما يقوم به حزب الله أضر بالقضية الفلسطينية ولم يفيدها".