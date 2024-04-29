لأول مرة جواز السفر اليمني يسمح بدخول 35 دولة بدون تأشيرة.. تعرف عليها

الرياض - محمد الاطلسي - في ظل التغيرات السنوية لقوة جوازات السفر، يجد حاملو جواز السفر اليمني 2024 أنفسهم حائرين بشأن قائمة الدول التي يمكنهم زيارتها دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة خلال عام 2024.

تباين قدرة الوصول بدون تأشيرة، الذي يتأثر بالعديد من العوامل السياسية والدبلوماسية، يثير استفسارات مستمرة من قبل المواطنين حول الخيارات المتاحة لهم للسفر الدولي.

جواز السفر اليمني 2024 وعدد الدول بدون تأشيرة

تشير التفاصيل إلى أن حاملي جواز السفر اليمني يستطيعون الدخول بدون تأشيرة إلى 35 دولة، ما يشمل الدول التي توفر تأشيرات عند الوصول أو تأشيرات إلكترونية. ومع ذلك، يوجد 155 دولة تتطلب من اليمنيين الحصول على تأشيرة مسبقة قبل السفر، ما يعكس التحديات التي يواجهها اليمنيون في السفر الدولي. من الجدير بالذكر أن تصنيف الجواز يعكس ليس فقط الوصول بدون تأشيرة، بل يتضمن أيضاً الدول التي تتيح دخول اليمنيين عبر نظام التأشيرة عند الوصول أو النظام الإلكتروني للتأشيرات، ما يوسع خيارات السفر لكنه يظل يتطلب تخطيطاً وإجراءات معينة. ما هو مؤشر هينلي لترتيب قوة جوازات السفر تعد قوائم ترتيب جوازات السفر العالمية أدوات هامة لتقييم حرية التنقل التي توفرها جوازات السفر المختلفة حول العالم.

من بين هذه المؤشرات، يبرز مؤشر “هينلي” لجوازات السفر كأحد الأدوات الرائدة في هذا المجال. يتم تصنيف الجوازات في هذا المؤشر وفقاً لعدد الدول التي يمكن لحاملي كل جواز السفر الدخول إليها دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.

مصدر البيانات الأساسي لمؤشر “هينلي” هو الهيئة الدولية للنقل الجوي (IATA)، وهي تشمل معلومات عن 199 جواز سفر و227 وجهة سفر. هذه البيانات تتسم بالشمولية والتحديث المستمر، ما يعكس التغيرات السياسية والدبلوماسية التي قد تؤثر على حرية السفر.

القائمة تُحدث بشكل دوري على مدار العام لضمان تقديم معلومات دقيقة ومحدثة للمستخدمين، ما يجعلها مورداً قيماً للمسافرين والمخططين والباحثين على حد سواء.

جواز السفر اليمني 2024.. كم دولة بدون تأشيرة

يتيح جواز السفر اليمني 2024 لحامليه السفر إلى 9 وجهات عبر العالم دون الحاجة إلى استخراج أي فيزا أو وثيقة مسبقة وتشمل الدول التالية:

الدول

عدد الأيام المسموح بها

السودان

30 يوماً

جزر كوك

90 يوماً

دومينيكا

21 يوماً

سانت فنسنت والجرينادين

30 يوماً سوريا 90 يوماً سورينام 90 يوماً ماليزيا 90 يوماً ميكرونيسيا 30 يوماً هايتي 90 يوماً

ماكاو

90 يوماً

بوليفيا

90 يوماً

مدغشقر

توغو 7 أيام

موريتانيا

90 يوماً

توفالو

90 يوماً

موزمبيق

30 يوماً

تيمور الشرقية

30 يوماً

نيبال

90 يوماً

جزر القمر

45 يوماً

نييوي

90 يوماً

رواندا

30 يوماً

جيبوتي

90 يوماً

كمبوديا

30 يوماً

لاوس

30 يوماً

دول يمكن دخولها بفيزا إلكترونية لحاملي جواز السفر اليمني 2024

تعد الفيزا الإلكترونية من الأمور السهلة التي تسهل التنقل عبر مختلف أنحاء العالم خاصة أنها سهلة الدفع إذ لا تتطلب أخذ موعد في القنصلية أو السفارة المعنية بالدول المراد السفر إليها بل فقط تقديم بعض الوثائق عبر موقع خاص بهذا النوع من التأشيرات.

يمكن لحاملي جواز السفر اليمني الدخول إلى 41 وجهة حول العالم عبر إستخراج فيزا إلكترونية وتشمل الدول التالية:

إثيوبيا

أستراليا

ألبانيا

أنتيغوا وبربودا

أوزبكستان

أوغندا

الإكوادور

الإمارات العربية المتحدة

البحرين

الغابون

الكاميرون

باكستان

بنين

بوتان

بوتسوانا

بوركينا فاسو

تنزانيا

جزر البهاما

جمهورية الكونغو الديمقراطية

جنوب السودان

زامبيا زيمبابوي

ساحل العاج (كوت ديفوار)

سانت كيتس ونيفيس

سانت هيلينا

ساو تومي وبرينسيب سلطنة عمان

سنغافورة

سيراليون

غينيا

غينيا الاستوائية

فيتنام

قيرغيزستان

كولومبيا

ليسوتو

مالاوي

مولدوفا

مونتسرات

نيجيريا

سريلانكا

كينيا

أما بالنسبة لـ 155 دولة المتبقية فيتعين على حاملي جواز السفر اليمني استخراج فيزا مسبقة قبل التمكن من السفر إليها وذلك عبر السفارات أو القنصليات المتواجدة في بلدان إقامتهم.

كيفية استخراج جواز السفر اليمني 2024 لليمنيين الراغبين في استخراج جواز سفر خلال سنة 2024 هذه هي الشروط المطلوبة لذلك:

حضور صاحب الشأن.

الجواز الأصل وصورة منه في حال التجديد.

إحضار أصل الإقامة وصورة منها.

إحضار صورة شخصية حديثة ملونة مقاس 5*5 بخلفية بيضاء – “أمامية وبدون غطاء للرأس بالنسبة للذكور وبالحجاب للإناث”.

التوقيع والبصمة على الاستمارة أمام الموظف المختص. تسديد الرسوم المقررة.