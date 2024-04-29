انت الأن تتابع خبر تخفيضات وخصومات تصل إلى 50% .. أقوى عروض اكسترا السعودية على الأجهزة الكهربائية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يطرح اكسترا السعودية العديد من العروض والتخفيضات المميزة على كافة المنتجات والأجهزة الكهربائية، حيث يتميز بخصومات تصل إلى 50% على الهواتف الذكية والغسالات والشاشات، كما أنه يعد من أبرز المحلات التجارية التي تقوم بعمل عروض مميزة خاصةً في الأعياد والمناسبات لذلك يتجه إلى العديد من هواة الهواتف الذكية وكل من يرغب في شراء أجهزة كهربائية جديدة بأسعار مناسبة، في إطار مقالنا اليوم سنتعرف معًا على كافة العروض والخصومات المقدمة على المنتجات المختلفة من اكسترا السعودية.

عروض اكسترا السعودية على الأجهزة الكهربائية

اكسترا السعودية علامة تجارية ذات شعبية كبيرة بالمملكة العربية السعودية وذلك بسبب تقديمها أفضل العروض والتخفيضات على مختلف الأجهزة الكهربائية سواء الثلاجات أو الشاشات أو الهواتف الذكية، إذ أنها تقوم بطرح عروض خيالية لا تفوت تجعل الجميع يقومون بسرعة الشراء، نوضح لكم خلال النقاط التالية أبرز العروض المطروحة حاليًا على اكسترا السعودية:

شاشة LG مقاس 75 بوصه يصل سعرها إلى 4199 ريال سعودي بعد الخصم بدلًا من 11499 ريال سعودي.

يصل سعر مكيف LG 21500 وحدة إلى 3249 ريال سعودي بعد الخصم بدلًا من 5699 ريال سعودي حيث بلغت نسبة التخفيض 42.98%.

يصل سعر تكييف ميديا 20500 وحدة إلى 2329 ريال سعودي بعد الخصم بدلًا من 3699 ريال سعودي حيث بلغت نسبة التخفيض 37.03%.

شاشة عرض من نوع Samsung مقاس 58 بوصة يصل سعرها إلى 2049 ريال سعودي بعد الخصم بدلًا من 4699 ريال سعودي.

يصل سعر مكيف زيترست 18000 وحدة إلى 1249 ريال سعودي بعد الخصم بدلًا من 1649 ريال سعودي.

غسالة اريستون أكوالتس 11 كيلو يصل سعرها إلى 3399 ريال سعودي بعد الخصم بدلًا من 3919 ريال سعودي.

هاتف آبل iPhone 13 مع ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت يصل سعره إلى 2299 ريال سعودي فقط بدلًا من 3099 ريال سعودي.

غسالة LG دورين 13 كيلو يصل سعرها إلى 8899 ريال سعودي بعد الخصم.

غسالة LG 15 كيلو يصل سعرها إلى 4699 ريال سعودي بعد الخصم بدلًا من 9199 ريال سعودي.

ثلاجة كلاس برو 13.6 قدم يصل سعرها إلى 1999 ريال سعودي فقط بدلًا من 4599 ريال سعودي.

كيف احصل على كوبون خصم اكسترا؟

زيارة موقع اكسترا أ أو تطبيقها على الهاتف المحمول.

هل يوجد خدمة تابي في اكسترا؟

متوفرة على كافة المنتجات ماعدا بطاقات الهدايا.

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