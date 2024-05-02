انت الأن تتابع خبر متى سيكون موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور .. وزارة الموارد البشرية تعلن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتساءل العديد من الأشخاص عن متى سيكون موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور في السعودية والذي يعد من أفضل برامج الدعم التابعة إلى الحكومة السعودية، الجدير بالذكر هو أن هذا الدعم مقدم الأشخاص الذين تتوافر بهم الشروط المطلوبة، وبناء عليه تقوم خدمة المستفيدين بالرد على جميع الأسئلة الخاصة بموعد نزول الدعم وكذلك توفر العديد من الطرق الخاصة بالتقديم في الدعم وكذلك الاستعلام عن نتائج الأهلية وغيرها العديد.

موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور تعمل خدمة المستفيدين في الضمان الاجتماعي المطور على توضيح موعد صرف الدعم كل شهر حتى يستطيع المواطنين صرف الدعم في موعده المحدد دون التكدس أمام ماكينات الصرف الآلي بدون فائدة، ومن المقرر أن يتم إيداع المستحقات المالية في اليوم الأول من الشهر الميلادي وإذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية فإنه يتم ترحيله يوم أو تقديمه يوم، ومن المقرر أن يتم صرف الضمان يوم 1 مايو 2024 الموافق الأربعاء القادم.

كيفية الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور

يمكنكم الاستعلام أيضا عن نتائج الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور بداية من يوم 27 بالشهر الميلادي ولذلك يمكنكم اتباع الخطوات التالية:

يرجى الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالضمان الاجتماعي من هنا.

اختر تسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني.

قم بإدراج اسم المستخدم وكذلك كلمة المرور الخاصة به.

يجب إدراج رمز التحقق الذي يتم إرساله على هاتفك.

قم بالنقر على أيقونة استعراض نتائج الأهلية.

اختر الدفعة المفترض صرفها في الشهر القادم.

قم بإدراج البيانات التي تساعدك في الاستعلام بكل سهولة.

بالنهاية يتم عرض كافة النتائج المطلوبة.

متى موعد نزول راتب الضمان المطور؟

يتم صرف رواتب الضمان الاجتماعي المطور يوم 1 من كل شهر ميلادي ولا يتم تأخير هذا الموعد إلا في ظروف محددة.

كم نصيب الفرد في الضمان الاجتماعي؟

يحصل الفرد على راتب الضمان الاجتماعي المطور حوالي 1320 ريال سعودي، بينما التابع يحصل على 660 ريال سعودي.

متى ينزل الضمان لشهر ٥؟