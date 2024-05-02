ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة مرعبة تهز اسس العالم هذا ماسيحدث خلال شهر مايو !

الرياض - محمد الاطلسي - عادت سيدة الفلك الشهيرة ليلى عبداللطيف لصدارة محركات البحث مجددا بعد تداول توقعات جديدة لها قد تحدث في مصر خلال شهر مايو الجاري.

وحذرت خبيرة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف من موجة حر شديد تضرب مصر وتتسبب في سقوط وفيات.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، إنّ درجات الحرارة في مصر ترتفع بوتيرة سريعة مع تزايد حدّة تأثير موجات الحر في المنطقة.

وينتظر المتابعون توقعات ليلى عبد اللطيف عن أحوال العالم العربي، إذ يتم تداولها بشكل واسع عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، نظرًا لتحقق الكثير من توقعاتها الفترة الماضية.