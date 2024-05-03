اثناء مرورة بالصدفة ..سعودي يتفاجأ بوجود امرأة داخل منزله المهجور وعندما سألها عن سبب تواجدها كانت الصدمة التي جعلته ينهار

الرياض - محمد الاطلسي - تداول رواد منصة أكس فيديو، يظهر مواطن تفاجأ بوجود أشخاص غرباء داخل منزله المهجور، وذلك أثناء مروره بالصدفة من جانب المنزل.

تأجير وهمي وفي المقطع المصور، يظهر المواطن وهو يقترب من باب المنزل المهجور، وعندما قام بفتح الباب، خرجت له امرأة، حيث استغرب المواطن وسألها عن سبب تواجدها في المنزل، فأجابت بأنهم قاموا بتأجير المنزل من سيدة تدعى أمل ، وأن هناك وسيطًا يُدعى أحمد حسن قام بتسهيل عملية الإيجار.

22 ألف وأكد لهم المواطن، أنه هو المالك الشرعي للمنزل، وتبين بعد التأكد من المعلومات، أن الأشخاص الذين يتواجدون بالمنزل قاموا بدفع مبلغ مالي قدره 22 ألف، بعد رؤيتهم لإعلان وهمي نُشر على منصات التواصل الاجتماعي، وكما قاموا بتوقيع عقد استئجار مزور، مما جعلهم يعتقدون أنهم قد حصلوا على الحق القانوني في المنزل.

إعلانات مجهولة وختم المواطن الفيديو:" يجب عدم الإنسياق وراء الإعلانات المجهولة، علي مواقع التواصل الإجتماعي، والذهاب لمكاتب العقارات الموثوقة والتعامل معها بدلًا من التعرض للنصب والاحتيال والمساءلة القانونية".