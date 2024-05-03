اتفرج الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يوجه ضربة قاتلة للحوثيين؟

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر مطلعة عن اقتراب الحكومة الشرعية من إبرام صفقة ترخيص مع خدمة ” ستارلينك “، المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك الذي يتربع على عرش أغنى شخص في العالم.

وقالت المصادر ن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على الترخيص، رغم أن الأمر قد يستغرق شهرا آخر، حتى يتم الانتهاء منه.

وتعتبر الصفقة، ضربة موجعة للحوثي ، التي يسيطر على قطاع الاتصالات وتجني منه مليارات دولارات سنويا

ويمكن أن تؤدي الصفقة إلى تحسين خدمة الإنترنت بشكل كبير في اليمن، حيث تعد السرعات من بين الأبطأ في العالم، بحسب مؤشر “سبيد تسن ” العالمي.

وفي الآونة الأخيرة انتشر استخدام خدمة إنترنت شركة ” ستارلينك ” اليمن بشكل كبير

وذكرت تقارير نشرتها وكالات دولية عن تنامي استخدام خدمة إنترنت شركة ” ستارلينك ” في دول العالم كاليمن والسودان وفنزويلا وجنوب إفريقيا وآسيا الوسطى ونشوء سوق سوداء كبيرة لهذه الخدمة.