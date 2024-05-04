انت الأن تتابع خبر "بدون كوافير اصبغي شعرك للعيد".. طريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني بمكونات طبيعية 100% في البيت بدون اي صبغات كيميائي ضارة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني، من الممكن أن تقومي بصبغ شعرك بدرجة اللون الزيتوني في منزلك وذلك من خلال الاعتماد على طريقة سهلة وسريعة تساعد على التخلص تماما من ظهور الشيب، كما أنها تجعل شعرك بلون جذاب وإطلالة ساحرة، حيث توجد الكثير من الوصفات التي تصبغ الشعر في البيت بمكونات طبيعية لإعطاء خصلاته لمسة مميزة وذلك من دون أن يكون في ذلك أي ضرر على فروة الرأس أو على خصلات الشعر، لذلك في هذا المقال نتعرف على كيفية الحصول على درجة مميزة من درجات لون الشعر وهي

درجة اللون الزيتوني

والتي يسهل الحصول عليها في المنزل من خلال متابعة خطوات الطريقة الآتيةصبغ الشعر باللون الزيتوني يمكنك أن تقومي بتحضير بعض المكونات البسيطة التي تساعد على تغيير وتلوين شعرك بشكل طبيعي وآمن وذلك من خلال الاعتماد على تلك الطريقة المقبلة لجعل شعرك بلون مميز وأهم تلك المكونات نوضحها

فيما يلي:المكونات

2 ملعقة كبيرة من القرفة.

ربع كوب من الخل الأبيض.

ربع كوب من زيت الزيتون.

1 ملعقة كبيرة من عسل النحل.

1 ملعقة كبير من الفازلين.

غطاء الرأس البلاستيك.

فرشاة تمشيط مناسبة.

قفازات بلاستيكية.

طريقة عمل صبغ الشعر باللون الزيتوني