انت الأن تتابع خبر عالمة الفلك المشؤومة ليلى عبد اللطيف تبكي مرعوبة من الخوف: "هذا ماسيحدث في مصر في عيد شم النسيم"!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عادت سيدة الفلك الشهيرة ليلى عبداللطيف لصدارة محركات البحث مجددا بعد تداول توقعات جديدة لها قد تحدث في مصر في عيد شم النسيم وتوقعت ليلى عبد اللطيف عبر حسابها الرسمي على "يوتيوب" كارثة طبيعية ستشغل العالم العربي بأكمله.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف تعرض مصر منخفض جوي عنيف ينتج عنه أمطار طوفانية غزيرة وسيول ستغرق المدن وقالت إن مصر ستعلن حالة الطوارئ القصوى وتستنجد بالدول المجاورة للتخفيف من شدة الكارثة.

من هي الفلكية ليلى عبداللطيف؟