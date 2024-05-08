انت الأن تتابع خبر ملك التوقعات حسن الصبحان يفجر مفاجآة من العيار الثفيل ويكشف عن اسم النادي الذي سيحقق بطولة كأس الملك !والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الناقد الرياضي سعد الحارثي‬⁩ أن النصر هو الفريق الوحيد الذي يمكنه الفوز على فريق ⁧‫الهلال‬⁩.

وأضاف” معروف من يستطيع الفوز على الهلال ، النصر فعلها في بداية الموسم وسيفعلها ختام الموسم وسيحقق كأس الملك”.

وتابع الحارثي “نحن نحتاج إلى إعادة نظر في موضوع جدولة المسابقات “.

يذكر أن فريق الهلال فاز على نظيره الأهلي بنتيجة ٢/١ في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الاثنين في إطار منافسات دوري روشن.