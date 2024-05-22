اليمن : الكشف عن قرارت جمهورية مرتقبة تشمل هذه الاسماء

الرياض - محمد الاطلسي - كشف مصدر رئاسي عن قرارت جمهورية مرتقبة ستصدر خلال الاسابيع القادمة

وقال المصدر ان القرارات المرتقبة ستشمل اقالة محافظ لحج ومحافظ ابين

واشار المصدر الى ان قيادة المجلس الرئاسي تحرص على اتاحة الفرصة لشخصيات جديدة لتثبت جدارتها في قيادة المحافظتين على اكمل وجه وبما يلبي طموحات وتطلعات المواطنين من ابناء ابين ولحج

ولم يكشف المصدر عن الاسماء البديلة فيما يتوقع مراقبون بان الشخصية المرشحة والمتوافق عليها لنيل منصب محافظ ابين هو المناضل اديب العيسي

وقال المراقبون ان اديب العيسي هو الرجل الاول في محافظة ابين يحظى بشعبية كبيرة مؤكدين ان ترشيح العيسي لهذا المنصب جاء بعد احتاجاجات لأبناء ابين طالبوا فيها قيادة مجلس الرئاسة باقالة محافظ ابين وتعيين اديب العيسي بدلا عنه