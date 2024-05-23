البنك المركزي اليمني يفاجئ الجميع هذه اللحظه بتسعيرة غير متوقعة لدولار

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن البنك المركزي اليمني اليوم الخميس الموافق 23 مايو 2024، عن نتائج المزاد رقم 8 للعام 2024 لبيع عملة أجنبية، الذي أعلن عنه قبل أيام.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي الواحد في المزاد 1706 ريالا، فيما بلغت نسبة التغطية في المزاد 58% وشارك فيه أربعة بنوك تجارية، تقدموا بثمانية عطاءات قُبلت جميعها.

ووفق آخر تحديث للبنك المركزي اليمني لصرف الدولار الأمريكي، فإن متوسط سعر صرف الريال السعودي يبلغ 450 ريالاً.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي في المزاد السابق، الذي أقامه البنك المركزي الأسبوع الماضي "1677" ريالاً، وهو ما يُشير إلى استمرار انهيار العملة المحلية، وفقدانها قيمتها الشرائية، وسط عجز البنك المركزي في عدن عن التدخل لوقف الانهيار.