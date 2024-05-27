بدأ العد التنازلي وليس هناك وقت!..الداهية ليلى عبد اللطيف تقول حان وقت الخوف وترعب الجمهور بتوقعاتها التي تتحقق!!

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت العرافة ليلى عبد اللطيف، المعروفة بتوقعاتها الجريئة، عن بدء عد تنازلي مهم، محذرة الجميع من الحاجة لأخذ كلامها على محمل الجد نظرًا لضيق الوقت. وصرحت بأن التوترات السياسية قد بدأت تظهر في عدة دول بما فيها فرنسا والولايات المتحدة، وتنبأت بأن الأمر سيتسع ليشمل دولًا عربية أخرى، مما أثار الرعب في قلوب الجمهور.

بالإضافة إلى ذلك، تنبأت عبد اللطيف بأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا سوف يستمر، محملًا بمزيدٍ من الخسائر التي تشمل الأرواح والبنى التحتية.

وأشارت إلى احتمال حدوث كوارث طبيعية من قبيل الزلازل والفيضانات والجفاف، إضافة إلى ظهور أمراض جديدة أو متحورة، مما أدى إلى بكائها علانية خلال الإعلان عن هذه التوقعات.

وفي خضم تصريحاتها، أعربت عن توقعها لظهور بوادر السلام في السودان بعد مرحلة من المشقة والأزمات. كما لفتت النظر إلى إمكانية نشوب حرب أهلية في الولايات المتحدة، مع تركيز وسائل الإعلام على تطورات في تكساس.

كما أوضحت أن الأحداث المستقبلية ستجعل الأنظار تتجه نحو شخصيات بارزة مثل إيلون ماسك وتقلبات محتملة في الأسواق المالية على صعيد اليورو والدولار. ونبهت إلى استمرارية الاضطرابات السياسية والتغيرات الممكنة في حكومات بعض الدول، مع تحذير من ارتفاع مخاطر الهجمات الإرهابية.

هذه التوقعات جاءت لتُذكِّر بمدى تأثير الأحداث الجيوسياسية والطبيعية على الاستقرار العالمي، مما يُعيد النظر في الإعدادات الأمنية والتحضيرات لمواجهة مثل هذه التحديات.