هل أنت أو شخص تحبه مريض وتتمنى له الشفاء .. إليك أفضل الأدعية لتحقيق ذلك؟

الرياض - محمد الاطلسي - يمكن أن تكون الأدعية وسيلة قوية لدعم المريض وعائلته. فيما يلي بعض الأدعية التي يمكنك قولها من أجل الشفاء:

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• اللهم ربّ الناس، أذهب البأس، واشفِ أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً

• اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفهم شفاءً لا يغادر سقماً، اللهم ألبسهم ثوب الصحة والعافية، وارزقهم دوام العافية والشفاء، اللهم احفظهم من كل سوء ومكروه.

• اللهم يا من تعيد المريض لصحته، وتستجيب دُعاء البائس، اشفِ كل مريض، وارفع عنه البلاء، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.