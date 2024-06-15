كيف حدث ذلك؟..فنجان قهوة يقود زوجان إلى كنز ضخم يقدر بأكثر من 16 مليون جنيه! ..تفاصيل لاتصدق

الرياض - محمد الاطلسي - بمحض الصدفة تمكن زوجان من العثور على كنز ضخم، لم يكن في حسبان أحدهما على الإطلاق.

وقد الزوجان وجدا كشفًا أثريًا داخل منزلهما، ما جعلهما حديث الساعة، نظرًا لحظهما البالغ في العثور على هذا الأمر، وسرعان ما اتجهت الأنظار نحوهما من قبل المنصات الإعلامية بمختلف دول العالم.

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تمكن الزوجان من التوصل للكنز الأثري المتكون من 264 قطعة نقدية، من خلال الصدفة عن طريق فنجانًا داخل منزلهما، وذلك بعدما وقع الكوب الخاص بالقهوة على أرضية مطبخ منزلهما القديم الواقع في شمال مدينة يوركشاير، ويعود تاريخه للقرن الثامن عشر، بحسب «ديلي ميل» البريطانية.

وقد تسبب الفنجان في كسر جزء صغير من أرضية المطبخ، ما دفع الزوج لمحاولة إصلاحه، ليكتشف أمرًا مذهلًا، بعد أن وجد عملات معدنية داخل كوب من الخزف المصقول.

ـ تاريخ الكنز الأثري المكتشف:

وعقب العثور على الكنز اتصل الزوجان بإحدى الشركات المتخصصة في عقد المزادات الكبرى، حيث أوضح لهم أحد الخبراء بأن هذا الاكتشاف الأثري يتمثل في مجموعة عملات معدنية تعود للفترة الواقعة ما بين عامي 1610 إلى 1727، أي في عهود كل من جيمس وتشارلز الأول وحتى جورج الأول.

وقد شهد المزاد الخاص بالعملات إقبالًا كبيرًا، إذ شارك فيه أشخاص من حول العالم، للحصول على العملات المعدنية التي تقدر قيمتها بـ 754 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل 16 مليون ونصف المليون جنيه مصري.