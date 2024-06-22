حملة ترحيل مفاجأة تقود الى عودة آلاف العمال اليمنيين من السعودية والسبب غير متوقع؟!

الرياض - محمد الاطلسي - عاد أكثر من أربعة آلاف مغترب يمني من السعودية في مايو الماضي، بينهم قلة من العائدين بوثائق رسمية.

وقالت منظمة الهجرة الدولية (IOM) في تقرير مراقبة تدفق اليمنيين العائدين، أصدرته الخميس، إنها رصدت 4,010 مغتربين عادوا من المملكة العربية السعودية في مايو 2024.

وأشار التقرير إلى أن عدد المغتربين العائدين في مايو الماضي يمثلون زيادة بنسبة 21% مقارنة بأبريل الماضي الذي عاد فيه 5,046 مغترب.

ولفت التقرير إلى أن كل المغتربين العائدين الشهر الماضي، عادوا عبر منفذ الوديعة البري الحدودي بين البلدين، وتوزعوا على 17 محافظة يمنية مختلفة.

وتصدرت أمانة العاصمة أعداد المغتربين العائدين بـ497 مغتربًا، تليها الحديدة (458)، ثم تعز وإب (373 في كل واحدة منهما)، وحجة (344)، وصعدة (332)، والمحويت (255)، وعمران (149)، وذمار (107)، فيما كان أقل عدد في محافظات أبين وشبوة ( 28 في كل واحدة منهما)، وحضرموت (25)، والبيضاء (12)، بحسب "يمن فيوتشر"