السفير السعودي لدى اليمن يزف بشرى سارة لشعب اليمني في كل المحافظات!!

الرياض - محمد الاطلسي - زف سفير السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، يوم الجمعة، 14 حزيران، 2024، خبرا سارا لليمنيين.

تفاصيل قرار سعودي عاجل بشأن عدد من مساجد المملكة

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وقال آل جابر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" : بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد واستمراراً لدعم الأشقاء في اليمن، فقد تم تحويل الدفعة الثالثة من منحة المملكة ???????? لدعم معالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية إلى البنك المركزي اليمني في عدن.

وقال إن الدفعة تأتي لدعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن????????، والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق في جميع المحافظات اليمنية.