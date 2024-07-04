بعد قصة حب طويلة.. شاب سعودي يكتشف أن حبيبته رجل وليس إمرأة!!..تفاصيل صادمة

الرياض - محمد الاطلسي - بعد قصة حب طويلة، اكتشف شاب سعودي أن حبيبته رجل وليس إمرأة، وذلك بحسب ما رواه محامي سعودي حيث قال إن الشاب المخدوع ارتبط عاطفيا بفتاة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي واكتشف في النهاية أنها رجل.

وقال صاحب الشكوى في سؤاله للمحامي: “أنا حبيت واحدة عن طريق مواقع التواصل وأتكلم معها فويس وأرسلت لها فلوس وطلع بالأخير رجال كيف أشتكيه؟”.

وأجاب المحامي: “هذا الفعل يعتبر جريمة ويعاقب عليها القانون وفيها سجن وغرامة بالملايين”.وأضاف: “هذه الطريقة حرام ولا يوجد منها فائدة، اذهب واطرق الباب واخطب على سنة الله ورسوله، لو وعدتها بالزواج يجب أن تثبت أن نيتك صالحة”.

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