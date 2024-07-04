السعر الآن : محلات الصرافة في صنعاء تفاجئ الجميع بسعر صرف جديد غير متوقع !

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر مصرفية عن تحديثات أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية في كل من صنعاء وعدن، اليوم الخميس 4 يوليو 2024.

وقالت المصادر إن سعر شراء الدولار في عدن بلغ خلال تعاملات اليوم 1850 ريالاً، في حين يباع بسعر 1858 ريالاً.

وأضافت أن سعر شراء الريال السعودي بلغ خلال تعاملات اليوم في عدن 484 ريالاً، في حين يباع بسعر 486 ريالاً، مقارنة.

وأوضحت المصادر أن أسعار الدولار في صنعاء استقرت عند 533 ريالاً للشراء، بينما يباع بسعر 537 ريالاً، في حين يبلغ سعر شراء الريال السعودي عند 140 ريالاً، بينما يباع بسعر 141 ريالاً.