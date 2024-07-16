إرتفاع جنوني في أسعار أسطوانات الغاز بالمملكة العربية السعودية يثير جدل واسع"

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت شركة أرامكو عن زيادة سعر إسطوانة الغاز، مع العلم أن هذا الخبر أثار جدلاً كبيرًا في المملكة كلها، ويرجع سبب ذلك أن سعر الإسطوانة ثابت من أكثر من ثلاث أعوام، حيث كان سعرها 19.85 ريال سعودي، والجدير بالذكر أن هذا السعر شامل الضريبة المضافة، ولكنه لا يشمل تكاليف النقل.

ارتفاع سعر أسطوانة الغاز في السعودية

وضعت شركة أرامكو الأسعار الجديدة الخاصة بالغاز، حيث ارتفع سعر أسطوانة الغاز بنسبة 9.5 %، حيث وصل سعرها 1.4 ريال سعودي للتر الواحد، كما وصلت نسبة زيادة الكيروسين إلى 43 % حيث وصل سعرها إلى 1.33 ريال للتر الواحد، كما أعلنت الشركة أيضًا عن زيادة سعر الإسطوانة المعبأة حتى وصل إلى 21.85 ريال سعودي، أما سعر الأسطوانة الفارغة 150 ريال سعودي بدون منظم، والجدير بالذكر أن النتائج المترتبة على ارتفاع سعر الأسطوانة، هو ارتفاع أسعار جميع المنتجات التي يتم تداولها، مع العلم أن شركة أرامكو هي المسؤولة عن ارتفاع وانخفاض سعر الأسطوانة بشكل عام.

ارتفاع في أسعار البنزين 1446

يتوقع بعض الطلاب بعد زيادة أسعار الغاز، أن أسعار البنزين يتم ارتفاع سعرها أيضًا، ولكن حتى الآن لن يتم الإعلان عن ارتفاع سعر البنزين، في يلي سوف نذكر لكم أسعار البنزين 1446 والتي تتمثل في:

سعر لتر البنزين 91 إلى 2.18 ريال سعودي.

كما سجل سعر لتر البنزين 95 إلى 2.33 ريال سعودي.

حيث وصل سعر لتر الديزل الواحد 1.15 ريال سعودي.

وصل سعر الكيروسين إلى 1.33 ريال سعودي، كما وصل غاز البترول إلى 1.04 ريال سعودي فقط.

متى تنفجر الأنبوبة؟

يوجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى انفجار الأنبوبة منها ( تعرض الأنبوبة إلى ضوء الشمس المباشرة لفترات طويلة، عدم ربط الخرطوم بها بشكل جيدًا، وجود عيب في المنظم الخاص بالأنبوبة، حدوث انفجار داخلي في الأنبوبة بشكل مفاجيء).

كم سعه اسطوانه الغاز في السعودية؟

تصل سعة الإسطوانة إلى 24.5 لتر، كما يبلغ طولها 57.10 سم، كما يصل وزن الإسطوانة الفارغة إلى 5.4 كجم، أما وزن الأسطوانة التي تحتوي على غاز 16.4 كجم، أما بالنسبة لقطر الأسطوانة يصل إلى 30.5 سم.

كم ساعة تكفي اسطوانة الغاز؟

يتم تحديد عدد ساعات الأسطوانة على حسب عدد ساعات تشغيل الأسطوانة، ولكنها في معظم الأوقات تستمر الأسطوانة من 28 إلى 30 ساعة، وذلك إذا كانت الأسطوانة تعمل لمدة ثلاث ساعات يوميًا.