اتفرج كيف أصبحت..صورة صادمة لـ‘‘بلقيس فتحي’’ قبل وبعد التجميل.. لن تتمكن من معرفتها ؟

الرياض - محمد الاطلسي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة اليمنية الإماراتية بلقيس فتحي قبل وبعد التجميل.

وأظهرت الصورة كيف تبدلت ملامح الفنانة الشهيرة، وكيف كانت ملامحها قبل التجميل وهو ما أدهش الجمهور.

وظهرت بلقيس فتحي في الصورة بملامح مختلفة تماماً عما هي عليه الآن، وهو ما فتح الحديث عن عمليات تجميل بلقيس فتحي والتقنيات التي بدلت ملامحها، وسط تفاعل واسع من الجمهور.

وتظهر الصور تغييرات واسعة على وجه بلقيس فتحي خصوصًا في العينين، ومنطقة الفم وما حولها، فضلاً عن اللون والذي كان محط تساؤلات البعض، خاصة وأنها ليست المشهورة الوحيدة التي تغير لونها بوضوح بعد التجميل، بحسب “ليالينا”.