توقعات برج الأسد لشهر أبريل 2024 مع غالية بكفلاوي

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- تاريخ النشر: منذ ساعة
بقلم: غالية بكفلاوي
ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الأسد هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.
توقعات برج الأسد لشهر أبريل 2024
تنال في هذا الشهر دعم الكواكب والتي تزيد من طاقتك وحماسك ورغبتك بالتغيير. نراك منطلقاً وقادر على إيجاد حلول وترتيب أوضاع متسلحاً بالكثير من الثقة والقدرة على فرض مشيئتك وكسب المؤيدين.
ولكن من المفيد عدم التطرف والاندفاع عندما تجد الأمور تحتاج لبعض اللين والواقعية. لا شك بأنه ينتظرك في هذا الشهر بعض التغييرات والتي عليك التعامل معها بحذر ربما تتعلق بأوضاع مالية نتيجة لبعض الالتزامات أو النفقات الطارئة أو الاختيارية.
قد تباشر في هذا الشهر بمسار مهني جديد، فكوكب الزهرة اعتباراً من تاريخ ٥ يمنحك عوضاً وفرصاً جديدة لأوضاعك المهنية والاجتماعية على حدٍ سواء، فتدخل أوساط جديدة ويزداد رصيدك من المعارف والعلاقات فهناك سفر وربما انتقال لجديد وقد تفرح لحدث سار ربما يخص أحد أفراد العائلة.
أما من الناحية العاطفية فالفلك يعدك ببدايات جديدة ان كنت خالياً وبلقاءات سعيدة وأجواء من الرومنسية والشغف والاندفاع. بهذا الشهر قد تعلن الحب غير خائف من المجهول ولكن واعتباراً من تاريخ ٢٠ تتغير الأجواء قليلاً وتتصدر أمورك المهنية انشغالاتك فتحاول تثبيت مواقعك والحفاظ على مكانتك في مناخ غير آمن وربما بعض المنافسات من المحيط لذلك من الضروري ألَّا تخاطر ولا تغامر بخطوات غير مدروسة أو قرارات تتطلب الحذر.
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