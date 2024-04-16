دلل نفسك واسترخي بطريقة تناسب برجك

حمام الفقاعات الطويل أو ربما قناع الاسترخاء أو جلسة العلاج الكريستالية، مهما كانت طقوس الرفاهية الخاصة بكِ، فإن الرعاية الذاتية هي واحدة من أكثر الإجراءات الروتينية المفيدة لصحتك ونفسيتك. هذه هي أفضل طريقة للعناية بصحتك العقلية والجسدية، لإعطاء نفسك لحظة لها فقط في أوقات عصيبة، أصبحت الرعاية الذاتية أكثر أهمية من أي وقت مضى.

ولكن هل فكرت يوماً في الجمع بين طقوس الرعاية الذاتية الخاصة بك وبين برج حظك؟ وفقاً لعالم التنجيم في نيويورك ليزا ستاردست، من خلال القيام بذلك، يمكنك تضخيم آثار هذه الرعاية والاعتناء بنفسك على مستوى أعمق وأكثر حميمية.

في السطور التالية، تعرف على الطريقة المثالية لبرجك للاسترخاء والاستمتاع:

برج الحمل

حتى الأكثر نجاحاً بيننا يحتاجون إلى القليل من التشجيع بين الحين والآخر. من الصعب أن تظل في حالة جيدة دون أن تكون متحمساً قبل الشروع في العمل، أو الذهاب في موعد مع أصدقائك، أو الذهاب لمقابلة عمل، أو أي شيء آخر تهتم به. لهذا السبب يجب أن تنظر كل صباحٍ إلى نفسك في المرآة وتؤكد معتقداتك ونواياك للعالم الذي تعيش فيه. يمكن أن ينطبق على ما تراه في نفسك من الأشياء الصغيرة وكذلك الأشياء الكبيرة التي تجعلك أقوى.

يمكنك تحديد هدف سيؤثر على حياتك. في الوقت الحالي، الإيمان بنفسك هو الهدف الأساسي.

برج الثور

حان الوقت لتدلل نفسك يا صاحب برج الثور. بصفتك العلامة الأكثر احتياجاً إلى الاهتمام، ستجدين العزاء في إضافة بريق إلى روتينك اليومي للعناية الذاتية. دللِ نفسك بمانيكير أو باديكير، أو جربي مكياج جديد، وكل ذلك سيسمح لك بتعزيز جمالك الداخلي والخارجي. الشعور بالجمال في عينيك هو شكل من أشكال الاحتفال بالذات، وأفضل طريقة لتعزيز احترامك لذاتك. التقطِ بعض الصور الذاتية - فقط لأجلك - لتري كم أنتِ رائعة وحيوية. سوف تمضين وقتاً مليئاً بالثقة.

برج الجوزاء

لتجنب الوقوع في عيب الجوزاء الرئيسي، الميل للنميمة، فأنتِ بحاجة إلى خطة للهروب. وللقيام بذلك، لا يوجد سوى مخرج واحد وهو الاستيلاء على رواية رومانسية مشبعة بالأحداث، أو رواية سياسية مثيرة، أو حتى مجموعة من القصائد ودع نفسك تنجرف بالكلمات.

سوف تمتص طبيعتك الفكرية الكون مثل الإسفنج وتضيع في المؤامرات والالتواءات. سوف تنجذب إلى القراءة لدرجة أنك ستختار الابتعاد عن دراما الحياة اليومية. علاوة على ذلك، سوف تساعدكِ هذه الطريقة في توسيع خيالك من خلال التعرف على القصص والشخصيات.

برج السرطان

سيساعدك الحمام الترميمي على التخلص من همومك. أضيفِ قليلاً من أملاح إبسوم لتنقية هالتك والبلورات لتحقيق توازن أفضل بين طاقاتك وبتلات الورد لإيقاظ ثقتك بنفسك. من الناحية المثالية، ستأخذ هذا الحمام المنعش تحت رعاية اكتمال القمر. سيسمح لكِ ذلك باحتضان موجات القمر والشعور بالانسجام مع الكون. علاوة على ذلك، يمكنك إعادة شحن الماء والبلورات في ضوء القمر لزيادة قوتها. بعد 25 دقيقة في الماء، سيختفي كل ألمك وتوترك. سوف تشعرين بالولادة من جديد.

برج الأسد

أنت واحد من أكثر الأبراج إبداعاً، وهذا هو السبب في أن الممارسة الفنية هي أفضل طريقة للاعتناء بنفسك والاسترخاء. جربِ يدك في المصنوعات اليدوية وصنع المجوهرات، والفخار والرسم والكولاج أو الحياة الساكنة. يسمح لك الفن بالتخلي عن مخاوفك وإحباطاتك، وإطلاق العواطف والتوترات أثناء خلق شيء يرضي العين. كل نظرة خاطفة على إبداعك ستجعلك تبتسمين، وتذكرك أنك وضعت كل قلبك وروحك فيه وبعد ذلك، ستكون أيضاً فرصة لعرض مواهبك والثناء على غريزتك الفنية.

برج العذراء

دائماً تكون عرضة للتحليل المفرط، يمكنك بسهولة أن تطغى على أفكارك وتستوعب مخاوفك. لذلك من المهم فتح الصمامات على مصراعيها. ونعم، حان الوقت لتتحدث عنها ... أو تغنيها بصوت عالٍ!

من خلال الاستماع لأغانيك المفضلة، وقيامك بغناء أغانيك بصوت عال، سوف يساعدك ذلك على التحرك نحو رغباتك الشديدة وتقليل التوتر، مما يساعدك على التعبير عن أحلامك بوضوح وعيش الحياة التي تطمحين إليها خالية من همومك. ضع عواطفك في صوت واكتشف موسيقاك الداخلية.

برج الميزان

أنت تحب الحياة الجيدة، لكن في بعض الأحيان تأخذ أفراح الحياة اليومية المبهرة كأمر مسلم به. هذا سبب إضافي لبدء يومياتك بالامتنان، دوني فيها كل الأشياء المدهشة والرائعة من حولك. طريقة رائعة لإظهار نفسك ممتناً لكل ما لديك وكل ما ينتظرك. تحديد قائمة بأفراحك هو أفضل طريقة لتكون سعيداً. أحياناً يكون كل ما نحتاجه هو القليل من النظر لحياتنا لرفع معنوياتنا، وإعادة إشعال آلة الإيجابية، وإعادة التركيز على أنفسنا.

برج العقرب

برج يميل للبديهية والحساسية المفرطة، غالباً ما تحمل صاحباته طاقة الآخرين على كتفيها. الطريقة الوحيدة لمواجهة التأثيرات هي تنقية بيئتك باستخدام أعواد البخور أو المريمية أو غيرها من النباتات، بلسم الليمون وإكليل الجبل واللبان والمر. سيؤدي ذلك إلى إبعاد الموجات السلبية في منزلك ومساحتك الشخصية. ستساعدك طقوس النظافة الروحية الأساسية هذه على الشعور بتحسن وتساعد في تغيير طريقة تفاعلك مع الآخرين. يمكنك بعد ذلك إعادة التركيز على غرائزك واتخاذ أفضل القرارات دون تردد.

برج القوس

تتراكم الكثير من التوتر في داخلك، وهذا هو السبب في أنه من الضروري التخلص من هذه التوترات المخزنة عن طريق الرقص. يوصى برقص الشرقي بشكل خاص لأنه ينشط ويحفز النقاط المركزية في جسدك، فإنك تساعد في إطلاق تدفق العاطفي وإحساسك وإبداعك. بعد جلسة الرقص، ستشعرين بمزيد من التوازن في جميع مناحي الحياة.

برج الجدي

أنت عامل مجتهد ولا تأخذ الوقت الكافي للتنفس. لكنك ستحتاج إلى نسيان العمل في كثير من الأحيان وتعويض قلة نومك، والاستمتاع بالحياة وأصدقائك، متحرراً من عبء التزامات العمل الخاصة بك. امنح نفسك يوم عطلة. لا تتردد في إطفاء المنبه والنوم في الصباح. استمتع بفنجان من القهوة أثناء قراءة الجريدة، امنح نفسك جميع العلاجات لتحسين يومك، وتهدئتك وتجديد شبابك.

برج الدلو

أدخل حياة جديدة إلى عالمك مع القليل من اليوجا. يمكن أن يكون لشد عضلاتك على حصيرة آثار مفيدة فقط على عقلك وقلبك وجسدك وروحك. نظراً لكونك واحدة من أكثر الأبراج مراعاةً لجسدك، فسوف تستفيد من وضع الكلب والطفل الهابط لإعادة التواصل مع نفسك الداخلية.

تفتح اليوجا الذهن من أجل أن العيش في اللحظة دون صرف الانتباه عن طريق العبث. انظر إلى اليوجا كهدية دائمة لروحك.

برج الحوت

قم بإعداد طقوس مسائية للاستعداد للنوم الجيد ليلاً. أولاً، ضع حجر الجمشت بجوار سريرك لدرء الأحلام السيئة، ثم ضع بضعة أغصان من اللافندر في كيس الوسادة للحصول على رائحتها المهدئة. أخيراً، تذكر إيقاف تشغيل جميع أجهزتك الإلكترونية قبل 30 دقيقة على الأقل من النوم. النوم الجيد ليلاً يعيد شحن بطارياتك ويمنحك الطاقة لتجنيبها في اليوم التالي.

شاهدي أيضاً: التوافق بين الأبراج في الصداقة

شاهدي أيضاً: توافق الأبراج مع بعضها

شاهدي أيضاً: توافق الأبراج مع بعضها في الزواج

شاهدي أيضاً: توافق الأبراج مع شريك الحياة

شاهدي أيضاً: توافق برج العذراء في الحب مع الأبراج