توقعات برج الدلو لشهر يونيو 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الدلو هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج الدلو لشهر يونيو 2024

شهر يونيو من أحلى الأشهر، والتي تصحو منه إلى آفاق جديدة ومتجددة، بهذا الشهر أنت على موعد مع مفاجآت سارّة تدعمها بالكثير من التسويق لمهاراتك ومواهبك حيث يتسلّط الضوء على إنجازاتك وجهودك الماضية

تتألق بعملك، وتكون أكثر إبداعاً وابتكاراً حتى عاطفياً تزدهر الأجواء، ويمنحك المناخ العاطفي الكثير من المغريات فتخوض مغامرات، ويلتف حولك المعجبون مما يجعلك تفضل التنوّع والتجديد عن فكرة الارتباط الجدّي، فقد تعيش بعض الازدواجية بالمشاعر، وربما الخاليين يبدأون بعلاقات عاطفية جديدة.

تحلو الأوقات، وتنشط اجتماعياً، وتتمتع بانفراجات وربما للبعض أحداث إيجابية ومفرحة تخصّ الأولاد.

اعتباراً من ١٧ الشهر، تدخل بأجواء مختلفة، فتتزامن المسؤوليات وتكثر الالتزامات، وتحتاج لكثير من التنسيق ما بين واجباتك المهنية والعائلية وأيضاً العاطفية.

قد تتعقد الأمور قليلاً، وربما تطرأ بعض الانشغالات الصحيّة فحاول ألّا تنتقد كثيراً ودقق بتفاصيل عملك منعاً لأي سهو أو إهمال.

قد تشتد بعض المعاكسات العائلية، والتي يجب عليك محاصرتها باللين والمرونة والتكيّف فلا تعاند ولا تتشبث برأيك.

بالأسبوع الأخير من هذا الشهر قد تغلق مرحلة مهنية، وتبدأ بحملة تغييرات أو سفر، وتستفيد من دعم ومساعدة لأحد الجهات الفاعلة أو الأشخاص النافذين. قد تنتقل لموعد جديد عبر سفر، وتضع أهدافاً مختلفة.

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