توقعات برج السرطان لشهر أغسطس2024 مع غالية بكفلاوي

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- تاريخ النشر: منذ ساعة
بقلم: غالية بكفلاوي
ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج السرطان هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.
توقعات برج السرطان لشهر أغسطس 2024
احذر هفوات التواصل. قد تتوجه اهتماماتك وانشغالاتك بهذا الشهر نحو أوضاعك المالية، فشمس الأسد تحضر لك بعض المفاجآت السارة، وربما يرتبط وضعك المالي بالوضع العاطفي بهذا الشهر، فالبعض قد يحضر لارتباط والبعض الآخر قد يسعى لسفر، وربما تحاول تحقيق رغبة كعملية شراء أو بيع مثلاً.
ولكن تراجع عطارد مع كوكبي زحل ونيبتون يتطلب الحذر والانتباه ودراسة كل الاحتمالات والتفاصيل بدقة وجدية، حتى بما يخص أوراق السفر أو التعاملات المالية مع الآخرين، فمن الأفضل عدم الفرد بالقرارات استشارة أصحاب خبرة أو اختصاص بهذه الأمور، الزهرة ببرج العذراء تراعيك وتحمي مشاريعك العاطفية تمنحك جاذبية لاستقطاب المعجبين وخاصة الأغراب عنك، وربما من جنسية أخرى إذا كنت على سفر، هناك احتمال لعمل أو لمصدر جديد للدخل أو مورد مالي يتم الاتفاق عليه بهذا الشهر، ستكون محاولاتك جادة لإيجاد حلول بالنسبة لقضاياك المالية المرتبطة مع الغير أو مع العائلة كإخوة وأخوات.
ربما تتوصل بنهاية الشهر لتسوية أو قرار أو مصالحة أو حل قانوني إذا كان ظرفك يسمح بهذا الأمر، تتحسن أجواؤك أكثر اعتبارا من تاريخ 23، فيزداد النشاط وتكثر الحركة والتنقلات، وربما تلتقي بمقربين بعد غياب. قد يكون الوضع الصحي بحاجة لاهتمامك بهذا الشهر ببعض الفترات فلا تهمل ولا تتجاهل.
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