مواعيد صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية

تبدأ صلاة عيد الأضحى غدًا الأحد الموافق 16 يونيو 2024 في محافظة الإسكندرية في تمام الساعة 6:20 صباحًا.





وتصدرت كلمات موعد صلاة عيد الاضحى المبارك، محركات البحث على جوجل، حيث تفصلنا ساعات قليلة عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2024 وأول أيامه، لذا يتساءل الكثيرون عن توقيت صلاة عيد الأضحى وفقا للحسابات الفلكية.

كيفية صلاة عيد الأضحي 2024

تتكون صلاة عيد الأضحى 2024 من ركعتين، مماثلة للصلوات العادية، ولكنها تختلف في عدد التكبيرات.

ما هي تكبيرات عيد الأضحى المبارك؟

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبدإلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.

ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك جاء أبرزها:

المكس، أمام سواحل المكس

وادي القمر، أمام صيدلية عشري

سليماني محمود كليوباترا الزنانيري

الصابرين سموحة، رياض الصالحين والصديق سبورتنج

ساحة مسجد القباري بالقباري

الإخلاص أمام محطة القطار

شارع 20 الكافوري

القائد إبراهيم محطة الرمل

سيدي بشر سيدي بشر بحري