4 تطبيقات مجانية للمكالمات الدولية تحتاجها في العيد

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1- ويعد تطبيق سكايب من أشهر تطبيقات الاتصال الدولية، ويتيح للمستخدمين إجراء مكالمات صوتية ومرئية مجانية، ويمكنك أيضا الاتصال بأرقام الهواتف الأرضية والمحمولة بأسعار منخفضة إذا قمت بإضافة رصيد إلى حسابك، ويدعم سكايب المكالمات الدولية والجماعية ويوفر نظاما أساسيا للمراسلة ومشاركة الملفات.
2- ومن التطبيقات الشهيرة Viber، المعروف بواجهته البسيطة واتصالاته الآمنة، ويوفر التشفير الشامل، ويتيح لك Viber إجراء مكالمات صوتية ومرئية وإرسال النصوص والملصقات وملفات GIF والمزيد، كما أنه يوفر Viber Out، والذي يتيح لك الاتصال بالمستخدمين غير المتصلين بـ Viber بأسعار منخفضة.
3- أما واتساب فهو تطبيق مراسلة من الدرجة الأولى في جميع أنحاء العالم، ويتيح للمستخدمين المشاركة في محادثات صوتية ومرئية عبر اتصال Wi-Fi، كما يوفر تطبيق وظيفة تبادل الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو والمستندات، ويعطي الأولوية لأمن المستخدم من خلال دمج التشفير الشامل، مما يجعله وسيلة اتصال آمنة.
4- ويعد Google Meet تطبيق آخر متاح على كلا النظامين الأساسيين للهواتف المحمولة، ويوفر العديد من المميزات المجانية، بما في ذلك مكالمات الفيديو الفردية عالية الجودة والاجتماعات الجماعية.
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