سمكة مارلين تمنح هذا الفريق 1.7 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - حقق طاقم صيد أمريكي مكسبا يقدر بـ 1.7 مليون دولار، بعد النجاح في صيد سمكة "مارلين" ضخمة، خلال بطولة Big Rock Blue Marlin في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية.





وحسب صحيفة نيويورك بوست الأمريكية، نجح الفريق في صيد سمكة مارلين زرقاء تزن 504 أرطال، ليحقق مكسبا 1.7 مليون دولار. وسمكة المارلين العملاقة موطنها الأصلي هو المحيط الأطلسي والمحيط الهندي، وتميل هذه الأسماك لأن تكون فى نطاق متوسط يبلغ 11 قدما.

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