لشبكات الجيل الخامس.. أكثر من 3.8 مليون محطة قاعدية في الصين

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جدة - نرمين السيد - تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس
وأعلن تشاو تشي قوه، كبير المهندسين بالوزارة، عن الرقم في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة الذي افتتح يوم الأربعاء الماضي في شانجهاي، وأضاف تشاو أن المحطات القاعدية للجيل الخامس في الصين تمثل 60% من الإجمالي العالمي.
وقال تشاو خلال المؤتمر إن أكثر من نصف مستخدمي الهواتف المحمولة في الصين من مستخدمي الجيل الخامس.
وتوقعت رابطة النظام الدولي لاتصالات الهواتف المحولة "جي إس إم أيه"، وهي رابطة دولية لمشغلي الخدمة، أن يصل عدد اتصالات الجيل الخامس في الصين إلى 1.6 مليار بحلول نهاية عام 2030، وهو ما يشكل نحو ثلث الإجمالي العالمي.
وقال رئيس الرابطة المذكورة جون هوفمان إن الصين تكون في طليعة العالم في مجال الاتصالات المتنقلة وقامت باستكشافات مبتكرة كبيرة في هذا المجال.
ونوه جون بأن الصين قدمت تجاربها في الصناعات الرأسية لشبكات الجيل الخامس بلس، مثل التصنيع الذكي والنقل والعلاج الطبي.
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