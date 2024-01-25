نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باكستان تحث الأمم المتحدة على وقف العدوان الإسرائيلي والتوجه نحو حل الدولتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم، إلى اتخاذ خطوات جادة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ودفع القضية الفلسطينية نحو حل الدولتين.

جاء ذلك خلال مشاركته في نقاش رفيع المستوى للمجلس المؤلف من 15 عضوًا بشأن أزمة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن حل الدولتين يعتبر الحل الأمثل لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

وأضاف أن الوقت المناسب قد حان لجميع أعضاء الأمم المتحدة، للنظر في التدابير التي يمكن من خلالها حل القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي إذا أصر على رفض السلام فيتعين على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تتخذ الخطوات اللازمة لمحاسبتها.

وبشأن حتمية تطبيق حل الدولتين، ذكر منير أكرم أن الوقت قد حان لقبول دولة فلسطين عضوًا كامل العضوية في الأمم المتحدة.