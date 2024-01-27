انت الأن تتابع خبر بالتقسيط علي 5 سنوات.. احصل علي قرض الأسرة 100 الف ريال بدون كفيل للرجال والنساء بالمملكة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قدم بنك التنمية الاجتماعية خدمة الحصول على تمويل شخصي فوري من خلال أقساط شهرية ميسرة لمدة تصل إلى خمس سنوات، حيث يعتبر القرض العائلي بدون كفيل بمبلغ يصل إلى 100 ألف ريال سعودي من أهم القروض التمويلية المتاحة، بالإضافة إلى تقديم قرض عائلي حديث لجميع مستخدمي الإنترنت دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر البنك.

خطوات الحصول على القرض العائلي من بنك التنمية

للحصول على القرض العائلي من بنك التنمية هناك عدة خطوات وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي أن تقوم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية.

بعد ذلك يجب عليك إنشاء حساب حديث في الموقع.

إلى جانب ذلك عليك أن تقوم بتعبئة طلب الحصول على قرض عائلي.

بالإضافة إلى ذلك من الضروري أن تقوم بتقديم جميع الأوراق والمستندات المحددة للحصول على القرض.

في النهاية عليك أن تقوم بالنقر للموافقة على جميع الشروط والأحكام.

الشروط الحصول على القرض الأسرة من بنك التنمية

للحصول على القرض العائلي من بنك التنمية هناك عدة شروط يجب أن تتوفر في المستفيد وهي كما يلي:

أولاً من الضروري إعطاء كل ما لديه أوراق تثبت جنسيته السعودية.

من المؤكد أن لا يزيد عمر المستفيد عن سبعين عاماً ولا يقل عن ثمانية عشر عاماً.

ومن أهم المعايير أن يكون المستفيد متزوج ولديه أطفال.

لابد أن يتمتع المستفيد بالسمعة الطيبة والسمعة الطيبة.

إلى جانب ذلك لابد أن يعمل المستفيد في نشاط تجاري محدد أو أن يكون موظفاً في القطاع الحكومي أو الخاص.

مميزات قرض الأسرة بدون كفيل

توجد ميزات عديدة وسوف نشرح لكم أهم المميزات وهي كالتالي: