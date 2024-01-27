انت الأن تتابع خبر سعر هاتف iPhone 13 Pro Max‏ في الأسواق السعودية وكيفية شراءه بالتقسيط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتساءل الكثير من الأشخاص عن أسعار هاتف أيفون 13 برو ماكس داخل محافظات مصر، وفي المملكة العربية السعودية أيضا، وذلك لأنه يعد هذا الهاتف به العديد من المواصفات والإمكانيات التي تجعله من أكثر الهواتف مبيعا، وخاصة بعد إصدار هاتف أيفون 15 برو ماكس، حيث قد قامت شركه آبل بتخفيض أسعار هواتف أيفون الأخرى، ولذلك سوف نشير إليكم إلى أسعار أيفون 13 برو ماكس داخل السعودية وما هي المواصفات والإمكانيات التي يحتوي عليها ذلك الهاتف.

يأتي الهاتف بمواصفات وإمكانيات تجعله من أكثر الهواتف التي يتساءل، عنها معظم الأشخاص ولذلك سوف نشير إليكم إلى أهم المزايا والمواصفات التي يتمتع بها هاتف ايفون 13 برو ماكس.



الوزن يأتي الهاتف بوزن خفيف، يسهل حملة والتحكم به حيث يبلغ وزن الهاتف حوالي 203 جرام، بالإضافة أيضا إلى أن الهاتف مقاوم للمياه بشكل قوي. السماعات الخارجية عن سماعات الهاتف الخارجية فأنه يأتي بسماعات قوية عازله للصوت والضوضاء، مما يسمح لك بالاستمتاع بالأصوات وبالموسيقى بتنقيه وجوده عالية. القطار الخارجي غلاف الهاتف الخارجي مقاوم للأتربة والغبار مما يسمح لك باستخدام الهاتف في أصعب الأماكن الشبكة يدعم الهاتف شبكة 5G مما يجعل الهاتف يدعم تشغيل شبكات الأنترنت في الأماكن الضيقة، وذات الشبكة الضعيفة.

أسعار أيفون 13 برو ماكس في والسعودية

ينتشر هاتف أيفون 13 برو ماكس في السعودية، ولذلك يتساءل الكثير من الأشخاص الذي يرغب في شرائه بأسعار مخفضة، عن أسعار هاتف أيفون 13 برو ماكس في هذه الدول، وسوف نشير إليكم إلى هذه الأسعار في النقاط التالية.

سعر الهاتف داخل المملكة العربية السعودية إلى حوالي 5292 ريال سعودي.

قد تزيد هذه الأسعار أو تنقص قليلا، وذلك لتغير الأسعار كل يوم بسبب تغير الأحوال الاقتصادية حول العالم.

كيفية شراء هاتف ايفون 13 برو ماكس بالتقسيط؟

أتاحت مكتبة جرير فرصة شراء هاتف ايفون 13 برو ماكس الأمريكي فرصة التقسيط للهاتف علي اربع دفعات يمكن من خلال زيارتك للموقع الرسمي التابع لها التعرف علي شروط الطلب لتقسيط الهاتف.