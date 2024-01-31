عاجل| منصة مدرستي تطلق خدمة جديدة لحل الواجبات المدرسية للطلاب عبر رابطها الرسمي

انت الأن تتابع خبر عاجل| منصة مدرستي تطلق خدمة جديدة لحل الواجبات المدرسية للطلاب عبر رابطها الرسمير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعلن منصة مدرستي عن إطلاق خدمة جديدة مبتكرة تسمح لطلاب جميع المراحل بحل الواجبات المدرسية أون لاين عبر الإنترنت، ويمكن للطلاب الآن الاستفادة من أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يوميا، حيث يمكنهم أداء ومراجعة الواجبات بسهولة من خلال المنصة، تشمل المميزات أيضا متابعة وشرح الدروس أون لاين عبر الإنترنت بواسطة المعلمين.

حل الواجبات عبر منصة مدرستي

توفر منصة مدرستي خطوات بسيطة لحل الواجبات المدرسية بسرعة ويسر، حيث يمكنك القيام بذلك عبر الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي للواجبات المدرسية.

اضغط على زر الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت الخاص بك.

اختر أيقونة المقررات والمصادر المناسبة على الصفحة الرئيسية.

اختر الواجبات من القائمة المنسدلة، وسيتم عرضها وفقا للمقرر المحدد.

استخدم أيقونة البحث للعثور على الواجب المطلوب.

بعد ظهور الواجبات، قم بحل الأسئلة بعناية.

اضغط على زر الحفظ عند الانتهاء من الحل.

ستظهر الأيقونة المرتبطة بكل واجب بلون مختلف للإشارة إلى الانتهاء من حله.

كيفية رفع الواجبات على منصة مدرستي

إليك الخطوات البسيطة لرفع الواجبات على منصة مدرستي:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي باستخدام حساب مايكروسوفت الخاص بك.

اضغط على قسم “مسؤولياتي” الموجود في الصفحة الرئيسية.

اضغط على الزر “إدراج مهمة”.

حدد المهمة التي ترغب في تقديمها.

قم بإضافة ملف الواجب المطلوب.

أكمل جميع الأسئلة أو المهام المطلوبة.

اضغط على زر “حفظ” لإرسال الواجب إلى المعلم.

يمكنك أيضًا انقر على زر “مرئي” للسماح للمعلم بمشاهدة وتقدير الواجب.

كيفية التحقق من حالة الواجبات في إلى منصة مدرستي.

للتعرف على حالة الواجبات للطالب عبر منصة مدرستي، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي. انتقل إلى تبويب “المقررات والمصادر” واختر “الواجبات”. استخدم أداة التصفية المتاحة في أعلى الصفحة لتحديد نوع الواجبات التي ترغب في معرفتها.