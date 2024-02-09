انت الأن تتابع خبر المركز الوطني للأرصاد: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة مع تدن في الرؤية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أمطار خفيفة تصل إلى غزيرة ورياح شديدة مع تدن في الرؤية تشمل عددًا كبيرًا من المدن والمحافظات، من المتوقع أن تكون حالة الطقس في مختلف المدن والمحافظات وفقًا لما أوضحه المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، حيث يصدر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة، ونشر التنبيهات عبر صفحته الرسمية على منصة إكس في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وحائل والقصيم وعسير والباحة.

حالة الطقس في المملكة

ووفقًا لبيانات المركز الوطني للأرصاد، فقد أصدر تنبيهًا جديدًا، متوقعًا أن تشهد منطقة حائل رياحًا شديدة مع تدنِ في الرؤية، وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي وموقق وحائل والغزالة، في حين تشهد منطقة القصيم رياحًا شديدة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة.

أمطار ورياح بمكة

أما عن منطقة مكة، فمن المتوقع أن تشهد أمطارًا خفيفة ورياحًا شديدة مع تدن في الرؤية ورياح نشطة وصواعق رعدية، وتشمل الخرمة والموية وتربة ورنية، وأمطار متوسطة على الجموم والعاصمة المقدسة والكامل والعرضيات، وأمطار غزيرة على أضم وميسان والطائف، بينما تشهد منطقة الرياض رياحاً شديدة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف.

طقس المدينة المنورة