جامعة الإمام تنظم مؤتمرًا دوليًا عن دور الجامعات في تعزيز قيم الانتماء والتعايش

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أحمد جودة - القاهرة - تنظم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، خلال الفترة من 19-20 شوال 1445هـ الموافق 28-29 أبريل 2024، مؤتمرًا دوليًا بعنوان «دور الجامعات في تعزيز قيم الانتماء الوطني والتعايش السلمي»، في مبنى المؤتمرات بالمدينة الجامعية في الرياض، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ورفع رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على الرعاية الكريمة لأعمال المؤتمر الذي يأتي لإبراز تجارب الجامعات في تعزيز هذه القيم السامية، وبيان أهمية العقيدة الصحيحة ومنهج الوسطية والاعتدال. وقال: المؤتمر يشارك فيه عدد من أصحاب السمو والمعالي والعلماء والمفكرين والمثقفين من داخل المملكة وخارجها، ويقدم الخبرات الشرعية والعلمية والاجتماعية المتخصصة في تعزيز قيم الانتماء الوطني والتعايش السلمي، من خلال المحاضرات واللقاءات الحوارية وورش العمل بما يسهم في خدمة المعرفة والإنسانية.