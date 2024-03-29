مصرف الراجحي يقدم قرض شخصي بقيمة 150 ألف ريال في دون كفيل ودون تحويل راتب

أحمد جودة - القاهرة - مصرف الراجحي يقدم قرض شخصي بقيمة 150 ألف ريال في بدون كفيل ودون تحويل راتب

يعد مصرف الراجحي هو أحد البنوك الرائدة في المملكة العربية السعودية ويوفر مجموعة متنوعة من المنتجات التمويلية الشخصية، تعتبر القروض التي يقدمها المصرف أداة مهمة لتلبية احتياجات المواطنين والعملاء الجدد، بما في ذلك سداد الديون المتعثرة وتمويل تكاليف الزواج والاستثمار في خطط المستقبل للأبناء.

تعرف على بعض المميزات التمويلية لمصرف الراجحي



قيمة التمويل: يمكن للعملاء الحصول على تمويل يصل إلى 150،000 ريال سعودي، ويتم تسديده على مدى 5 سنوات بقسط شهري قدره 2884 ريال.

معدل الفائدة السنوي: يبدأ معدل الفائدة السنوي الذي يقدمه المصرف من 3.0%، وهو نسبة تنافسية.

هامش الربح: يوفر المصرف هامش ربح تنافسي للعملاء.

سرعة الإجراءات: يتميز مصرف الراجحي بسرعة إجراءات الحصول على التمويل الشخصي.

إعفاء في حالة الوفاة أو العجز: في حالة وفاة العميل أو تعرضه للعجز، يتم إعفاؤه من سداد المديونية.

تمويل المتقاعدين: يمكن للمتقاعدين أيضًا الحصول على التمويل الشخصي.

عدم الحاجة لكفيل: لا يلزم العميل وجود كفيل للحصول على التمويل.

الشروط



وفيما يلي بعض الشروط الهامة للحصول على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

الجنسية والعمر: يجب أن يكون العميل سعودي الجنسية وعلى رأس العمل، ويجب أن يكون عمر العميل 18 عامًا أو أكثر للمواطنين و23 عامًا أو أكثر للمقيمين.

الدخل: يجب أن يكون راتب العميل 2000 ريال سعودي أو أكثر، ورواتب المتقاعدين يجب أن تبلغ 1900 ريال سعودي أو أكثر.

تقديم خطاب تعريف بالراتب: يجب على المتقدم تقديم خطاب تعريف يثبت الدخل الشهري الذي يحصل عليه.

الحد الأقصى للعمر: يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم 60 عامًا للموظفين و75 عامًا للمتقاعدين.