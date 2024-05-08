نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكيم زياش يحسم موقفه من العودة إلى تشيلسي الصيف المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم حكيم زياش، جناح الفريق الأول لكرة القدم في نادي جالاتا سراي، موقفه النهائي بشأن العودة إلى صفوف تشيلسي بعد انتهاء الموسم الحالي.

زياش يحسم موقفه من العودة إلى تشيلسي

زياش يلعب حاليًا مع جالاتا سراي على سبيل الإعارة ويقدم أداءً مميزًا، حيث شارك في 21 مباراة، سجل 8 أهداف، وصنع 4 آخرين.

على الرغم من انتهاء عقده مع تشيلسي في نهاية الموسم القادم بتاريخ 30 يونيو 2025، إلا أن زياش لن يعود مجددًا للعب مع الفريق الإنجليزي.

هذا ما أكده فابرزيو رومانو، متخصص سوق الانتقالات في شبكة "سكاي سبورتس"، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

وأكد رومانو: "زياش لن يعود مرة أخرى إلى تشيلسي، حيث سيبقى في جالاتا سراي بشكل نهائي". وأوضح أن هناك شرطًا شرائيًا إلزاميًا في عقد إعارة زياش مع جالاتا سراي تم تفعيله وتوقيعه بالفعل وتم إرسال التأكيد إلى النادي الإنجليزي.

زياش انضم إلى تشيلسي في عام 2020 مقابل 40 مليون يورو ولعب معهم حتى عام 2023، حيث شارك في 107 مباراة، سجل 14 هدفًا، وصنع 13 آخرين.