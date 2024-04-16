نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية ونظيره الصيني يبحثان تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقّى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والتصعيد الأخير في المنطقة، وأهمية التنسيق المشترك، وبذل الجهود لعدم تفاقم الأوضاع.

العلاقات السعودية الصينية

ترتكز العلاقات بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل رئيسي على استثمارات البنية التحتية وتجارة البضائع والنفط، ولكنها امتدت في السنوات الأخيرة أيضا إلى مجالات التكنولوجيا والأمن، ومنذ عام 2005 وقعت الصين صفقات وعقودا استثمارية ضخمة مع دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 116 مليار دولار، جاء نحو ثلث هذا المبلغ من تعاقدات مع المملكة العربية السعودية.